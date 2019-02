Handanovic | «Pure uno di loro mi ha detto che non era rigore»

lanotiziasportiva

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Una rabbia così sarà difficile da smaltire in fretta, anche per il capitano. L’Inter si sente defraudata di una vittoria che a conti fatti aveva meritato sul campo.Firenze era terreno ostico (i nerazzurri non ci vincono dal 15 febbraio del 2014, 2­1, gol di Palacio e Icardi) e Spalletti e i suoi ragazzi lo sapevano bene. Ma dopo essere andata sotto dopo appena diciassette secondi, l’Inter ha fatto vedere quella maturità e quella voglia di vincere che più di una volta era mancata in passato.Le parole del CapitanoE allora è Samir, il capitano del nuovo corso, a raccontare l’aria che tira: «È normale che siamo incazzati, l’hanno visto tutti, è tutto troppo chiaro. Addirittura un giocatore della Fiorentina a fine partita mi hache non era. Non c’è bisogno di parlare: si vede tutto troppo bene, ci sentiamo come se avessimo perso questa ...