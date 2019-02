Dina Dore | via la salma dalla tomba del marito che la fece uccidere | “Ora può riposare in

Spretato Theodore McCarrick - il carDinale che sussurrava ai presidenti Usa - a Giulio Andreotti e ai cinesi : Non era mai successo prima nella storia bimillenaria della Chiesa Cattolica. Non era mai accaduto una cosa simile. Mai un cardinale era stato Spretato. La decisione di Papa Francesco è definitiva, irrevocabile, dal momento che il ricorso di Theodore McCarrick è stato respinto dalla Congregazione per la dottrina della Fede il 13 febbraio e la decisione approvata dal papa è stata notificata all'interessato ieri.La storia ...