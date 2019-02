Bambini morti di cancro | a Taranto in migliaia alla fiaccolata | Tutto l' acciaio del

Fiaccolata a Taranto il 25 febbraio per ricordare 12 Bambini morti troppo presto : Solo un mese fa si è spento il piccolo Giorgio Di Ponzio, morto per cancro. Per questo motivo i tarantini il prossimo 25 febbraio ricorderanno, con una Fiaccolata, tutte le vittime dell’inquinamento ambientale che Taranto piange da decenni. Il grave problema della diossina e della ArcerolMittal, ex Italsider Al centro dell'attenzione mediatica, e sostenuta da artisti di fama nazionale sempre pronti ad urlare la criticità della situazione ...

Bambini non vaccinati paragonati a quelli morti nei campi di concentramento : ecco l’ultimo scempio dei gruppi No-Vax : I No-Vax sempre più estremi, sempre più improbabili e improponibili. A Trento, forse, hanno toccato il fondo della pateticità. Come tutti gli estremisti a priori, anche i gruppi contrari ai vaccini rasentano a volte il ridicolo, e anche se volessimo trovare delle ragioni nelle loro teorie, alcune propagande non fanno altro che allontanare sempre di più dalle loro idee una larga fascia di popolazione. Ma questa volta hanno raschiato quel fondo: ...

Save the Children : 10mila Bambini morti e feriti nel 2017 nelle zone di guerra : Sono 420 milioni - uno su cinque nel mondo - i bambini che vivono in zone di conflitto, oltre 30 milioni in più del 2016 e il doppio dalla fine della guerra Fredda, e 4,5 milioni hanno rischiato ...

Epidemia di morbillo nelle Filippine : 70 morti - molti sono Bambini : Si fa sempre più grave l’Epidemia di morbillo nelle Filippine: secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, si registrano finora circa 4.300 casi confermati e almeno 70 morti, la maggior parte dei quali sono bimbi sotto i 4 anni. Cinque regioni del Paese sono in stato di allerta, ma il maggior numero di casi è concentrato a Manila e nelle province vicine, dove le autorità hanno avviato un programma di vaccinazione per evitare la ...

Ebola - 100 Bambini morti in Congo per l’epidemia : L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera Ebola una delle minacce più grandi per il futuro dell’umanità. Per alcuni paesi non si tratta però di futuro, ma di presente. Non esiste vaccino per questo virus che vede in corso, nella Repubblica Democratica del Congo, la seconda più grande epidemia della storia, dopo quella del 2014 che causò la morte di 11mila persone. Dallo scorso agosto quasi 500 persone hanno perso la vita, quasi 100 sono ...

Epidemia di Ebola in Congo - Save the Children : morti quasi 100 Bambini : La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando “la seconda più grave Epidemia di Ebola nella storia“: finora sono morte oltre 500 persone e almeno 97 sono bambini. Secondo Save the Children, “il numero delle vittime potrebbe aumentare perché c’è stato un incremento di nuovi casi a gennaio, da circa 20 a settimana a più di 40“. Solo “nelle ultime 3 settimane” del mese scorso “ci sono stati ...

Cala la popolazione italiana : nascono meno Bambini e i morti sono 187 mila in più dei nati : Decresce la popolazione italiana. Siamo 60 milioni e 391 oltre 90mila in meno rispetto all'anno scorso. E tutti gli altri indicatori ci parlano di un Paese in crisi demografica: scende il numero dei ...

Stafford - Inghilterra : 4 Bambini morti nell'incendio della loro casa : Sono quattro i bambini morti nell’incendio della propria casa a Stafford, una cittadina di poco più di 60mila abitanti, situata nella regione dello Staffordshire in Inghilterra. La tragedia potrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma le autorità inglesi che indagano sull’accaduto mantengono per ora il più stretto riserbo. L'inferno di fuoco, secondo quando ricostruito finora, è scoppiato intorno alle 2.40 del mattino. Niente da fare per ...

Gran Bretagna - incendio divora una casa e fa crollare una parte del tetto : morti 4 Bambini : Tragedia a Stafford dove un incendio ha distrutto una casa e un'intera famiglia: quattro bambini sono morti e due adulti e un altro minore sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. I soccorritori hanno riferito di una scena straziante. Ancora ignote le cause ma non si esclude la fuga di gas.Continua a leggere

Auto nel campo - incidente choc : morti cinque Bambini. 'Non avevano la cintura' : cinque bambini , di età compresa tra i 5 e i 15 anni, sono rimasti uccisi in un terribile incidente stradale. I genitori di due di loro sono feriti ma sopravvissuti. L' Auto si è schiantata contro ...

Auto si ribalta e si schianta in un campo - morti cinque Bambini tra i 5 e i 15 anni : 'Non avevano la cintura' : cinque bambini, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, sono rimasti uccisi in un terribile incidente stradale . I genitori di due di loro sono feriti ma sopravvissuti. L'Auto si è schiantata contro ...

Onu - 29 Bambini morti di freddo tra civili in fuga : Tra i civili in fuga dall'ultima sacca di resistenza jihadista dell'Est della Siria sono morti di freddo 29 bambini negli ultimi due mesi nella provincia di Hasaka. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), spiegando che le vittime fuggivano dai combattimenti nella vicina provincia di Deir Ezzor mentre raggiungevano Al Hol, dove si trova il principale campo che accoglie gli sfollati per i combattimenti contro l'Isis, o poco ...

Emergenza gelo in Siria - in 2 mesi 29 Bambini sono morti per ipotermia in un campo profughi : La denuncia dell'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo la quale 29 tra bambini e neonati sono morti nel campo profughi di al Hol, ad Est della Siria, mentre cercavano di fuggire con le loro famiglie dalle ultime sacche di resistenza dello Stato Islamico: "La situazione è straziante. Non ci sono scuse perché ciò continui a succedere".Continua a leggere

Epidemia di influenza negli USA : 19 Bambini morti e 3.500 ricoverati - consigliato il vaccino antinfluenzale : È salito a 3.500 il numero dei bambini ricoverati per complicazioni causate dall’Epidemia di influenza che ha colpito gli USA, mentre è già a quota 19 il bilancio dei piccoli che non ce l’hanno fatta. Queste cifre sono state rese pubbliche dall’ultimo report dei CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie. L’OMS stessa ha certificato che ...