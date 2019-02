Antonio Casamonica condannato a 7 anni per il raid al Roxy Bar : È aggravato dal metodo mafioso il raid compiuto il primo aprile 2018 al 'Roxy Bar', quando il titolare di nazionalità romena e una cliente invalida civile furono aggrediti da tre esponenti del clan Di Silvio e da uno della famiglia dei Casamonica che successivamente devastarono il locale alla Romanina. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione penale del tribunale di Roma che hanno condannato a 7 anni di reclusione Antonio Casamonica, ...

Roma - raid al bar del quartiere Romanina : 7 anni ad Antonio Casamonica : Sette anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dai giudici della VI sezione penale del tribunale di Roma ad Antonio Casamonica per l’aggressione avvenuta il primo aprile dello scorso anno in un bar della Romanina, il Roxy Bar di via Barzilai. La procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi. Lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso i reati contestati dal pm Giovanni Musarò. Al termine della pena, Casamonica dovrà ...

Roma - raid al Roxy bar : Antonio Casamonica condannato a sette anni : Era accusato di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. Casamonica e altre tre persone, pretendendo di essere serviti per primi, hanno aggredito e picchiato una ragazza disabile, il barista romeno e poi hanno distrutto il locale