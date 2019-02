Agli Oscar l' Italia vince con Sara Pichelli

Anche l'Italia Agli Oscar : chi è Sara Pichelli - disegnatrice di Spider Man - miglior film d'animazione : La fumettista Sara Pichelli, marchigiana, classe 1983, ha fatto vincere Anche l'Italia alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con "Spider-man: Into the Spider-verse", miglior film d'animazione. La Pichelli, nel team dei disegnatori della pellicola diretta da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, era l'unica italiana nominata. È lei che ha disegnato Miles Morales."Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il ...

Agli Oscar il trionfo di "Green Book" : Roma, 25 feb. , askanews, - A "Green Book" l'Oscar per il miglior film, "Roma" miglior film straniero, regia e fotografia. Green Book batte in volata il favorito Roma di Alfonso Cuarón. Pronostici ...

Guidati da Spike Lee - Agli Oscar 2019 i veri trionfatori sono gli artisti di colore : Forse l'immagine simbolo che rimarrà a questi Oscar 2019 è quella di Spike Lee che, sin dal red carpet, mostra due vistosi anelli alle mani con le scritte "Love" e "Hate". Si tratta di una citazione del suo capolavoro Fa' la cosa giusta, ma forse anche di una metafora relativa a un paese come gli Stati Uniti, e non solo quello, spaccato tra sentimenti contrastanti. Perché lontano dal palco del Dolby Theatre, sul quale viene premiato come miglior ...

Yalitza Aparicio è già icona di moda Agli Oscar 2019 : Da Los Angeles arriva un'icona di stile e di sobrietà, la 25enne attrice Yalitza Aparicio , prima messicana indigena candita all'Oscar come migliore attrice per il suo ruolo nel film 'Roma' di Alfonso ...

Abiti spaziali Agli Oscar 2019 per tre promettenti star. Spicca Emma Stone : Look fuori dal comune agli Oscar 2019 per tre star di Hollywood sul red carpert della 91esima edizione, sebbene molto diversi tra loro nello stile e nel colore. Emma Stone ha sfoggiato un abito lungo ...

Il discorso di Rami Malek - migliore attore Agli Oscar : "Io - figlio d'immigrati - non ero la scelta ovvia - ma ha funzionato.Grazie Queen" : "Mia mamma è in sala: ti voglio bene. Mio papà mi sta guardando dall'alto". Rami Malek ha vinto l'Oscar del cinema come miglior attore protagonista per il film "Bohemian Rhapsody" e il suo primo pensiero, nel discorso di ringraziamento, è andato ai genitori.L'attore, americano di prima generazione, ha sottolineato le sue origini egiziane: "Sono il figlio di immigrati egiziani, americano di seconda generazione, non ero la ...

Da Spike Lee ad Javier Bardem. Agli Oscar contro il muro di Donald Trump : Spike Lee infiamma la platea degli Oscar e tutto il pubblico lo applaude in piedi. Ricevendo il premio per la migliore sceneggiatura non originale per BlacKkKlansman, il regista afroamericano ha detto: "Le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, ricordiamocelo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio". Spike Lee ha ringraziato la nonna "che era stata una schiava. Rendo omaggio a lei e ai nostri antenati, grazie al loro sacrificio siamo qui, ...

Krysten Ritter è incinta e mostra il pancione Agli Oscar 2019 dopo la cancellazione di Jessica Jones : Al grido di "Surprise", poco fa su Instagram, Krysten Ritter ha condiviso felice le foto del suo red carpet che hanno fatto in poco tempo il giro del mondo e questa volta non per via del suo vestito o della cancellazione di Jessica Jones da parte di Netflix ma per il suo pancione. Krysten Ritter è incinta e lo ha svelato solo qualche ora fa apparendo bellissima sul red carpet degli Oscar 2019. L'attrice è in dolce attesa del suo primo figlio ...

'Suspiria' di Luca Guadagnino vince due statuette Agli Indipendent Spirit Awards il giorno prima degli Oscar : Due statuette per ' Suspiria ' di Luca Guadagnino agli Indipendent Spirit Awards, i premi al cinema Indipendente che vengono assegnati il giorno prima degli Oscar alle produzioni a basso costo. Il ...

Guida Agli Oscar 2019 : Cinque paragrafi da leggere in meno di cinque minuti, con tutti i link per chi ha il tempo o la voglia di approfondire

Oscar 2019 - il miglior film stando al medAgliere del cinema : La corsa agli Oscar 2019 è quasi finita e il gioco delle quote per gli scommettitori è pronto a impazzire, ma qualche somma si può già tirare. Certo, parziale, perché, come insegna il recente caso La la land, sul palco dell'Academy spesso arrivi presunto vincitore e tale rimani. Ecco cosa dicono, per ora, i numeri oggettivi del 'medagliere del cinema', composto dai riconoscimenti più importanti, ma ...

Da Tlaxiaco Agli Oscar - la storia della star di “Roma” Yalitza : Da un piccolo villaggio messicano alla passerella più glamour dell'anno a Hollywood. Tra le candidate all'Oscar 2019 per la miglior attrice protagonista quest'anno c'è anche l'esordiente Yalitza Aparicio, messicana di 25 anni, protagonista del pluricandidato "Roma" di Alfonso Cuaron che racconta in bianco e nero le vicende di una famiglia a Città del Messico negli anni settanta. Un film autobiografico, frutto dei ricordi della sua infanzia, in ...

Guida Agli Oscar : Manca davvero poco alla 91esima edizione degli Oscar, evento più atteso dell'anno nel mondo del cinema. L'appuntamento è per domenica 24 febbraio. In Italia si potrà seguire l'evento live a partire dalle 22.50 con l'immancabile rosso calcato dalle star per arrivare con la premiazione ...

Olivia Colman è la favorita Agli Oscar? : Le prime volte non si scordano mai e ne è consapevole Olivia Colman, che spera nella notte del 24 febbraio in un Oscar come miglior attrice protagonista grazie a La favorita. Sono in molti a puntare su di lei dalle parti di Hollywood, nonostante sia alla sua prima candidatura e se la debba vedere con una concorrenza agguerrita (nella cinquina con l'attrice inglese compaiono infatti Glenn Close, veterana di nomination, Melissa McCarthy, ...