Maltempo | vittime e danni al Centro Sud Conte | Monitoro situazione

Conte : 4 vittime per Maltempo - il mio pensiero alle famiglie : Roma, 23 feb., askanews, - 'Da questa mattina sono in costante contatto con la Protezione civile per monitorare l'ondata di maltempo che ha colpito il Paese'. Lo rende noto su Twitter il presidente ...

Morti per Maltempo : cinque vittime nel Lazio | Meteo : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campania. I venti freddi dai Balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circoLazione marittima

Morti per Maltempo : cinque vittime nel Lazio | Meteo : Tre persone sono rimaste ferite a Paceco,, Tp, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato per le forti raffiche di vento e finito all'interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe ...

Alvito (Frosinone) - Maltempo causa nuove vittime : due morti : Ad Alvito, in provincia di Frosinone, oggi sabato 23 febbraio, a causa del maltempo che ha di nuovo colpito l'Italia nelle ultime ore si sono verificati nuovi incidenti: a farne le spese quattro persone che si sono ritrovate improvvisamente schiacciate dai detriti di un muro che era appena crollato sopra di loro. Due dei uomini purtroppo sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti, uno di loro si trova in gravi condizioni. Sul posto si ...

Maltempo in Italia - vento forte e gelo : vittime e disagi in diverse città. FOTO : Maltempo in Italia, vento forte e gelo: vittime e disagi in diverse città. FOTO Le raffiche di vento gelido stanno spazzando il Centro e il Sud. Due morti ad Alvito, nel Frusinate, per il crollo di un muro e uno a Guidonia per la caduta di un albero (IL LIVEBLOG ). Un mercantile si è arenato sul litorale di Bari, due navi si sono ...

Maltempo - cede muro a Frosinone : 2 vittime | Albero su auto : muore donna : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Diga crollata in Brasile : il bilancio delle vittime sale a 121 - ricerche sospese per Maltempo : Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del crollo della Diga a Brumadinho, nel Minas Gerais (Brasile): le vittime confermate finora sono 121, e i dispersi 226, lo ha confermato un portavoce dei vigili del fuoco. La pioggia abbattutasi nell’area ha costretto le squadre di soccorso ad interrompere le ricerche di ulteriori vittime: le operazioni ricominceranno non appena le piogge diminuiranno di intensità. Dei 121 corpi finora ...

Maltempo - il fiume Reno rompe gli argini vicino Bologna : è un disastro - si temono vittime [VIDEO SHOCK] : Sono ore molto concitate in Emilia Romagna per il fiume Reno che oggi pomeriggio ha rotto gli argini tra Castel Maggiore e Argelato, vicino Bologna, provocando la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua con una portata di 80 metri cubi al secondo. E’ la stima della Protezione civile dell’Emilia-Romagna: il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di lunghezza per due di altezza. Dieci persone sono ...

Maltempo USA - neve e blizzard fanno già due vittime : da domani temperature estreme in grado di uccidere in pochi minuti [FOTO e VIDEO] : 1/16 ...

Indonesia - 59 le vittime del Maltempo : 6.17 Sale a 59 il bilancio delle vittime del maltempo, che ha flagellato l'Indonesia con frane e inondazioni. Altre 25 persone risultano ancora disperse, fa sapere l'Agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Le forti piogge e i venti che hanno investito il Centro del Paese, gonfiando i torrenti e facendoli fuoriuscire dagli argini, hanno causato l'evacuazione di circa 3.400 persone. Dozzine i villaggi allagati, compresa parte della ...