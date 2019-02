Latte | assalto a un camion cisterna a Orune Il liquido versato in strada

Sardegna - assalto a cisterna : commando armato obbliga l'autista a rovesciare il Latte : Anche durante la giornata dedicata al voto in non si ferma la protesta dei pastori per il prezzo del : poco dopo le 9 ad Orune, nel Nuorese, una cisterna è stata bloccata da un commando di almeno tre ...

Assalto a una cisterna del Latte nel Nuorese nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L'Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il 'commando' ha costretto l'autista del camion a uscire dall'abitacolo e a sversare il latte sull'asfalto. Sul ...

Sardegna - pastori in piazza per prezzo del Latte : blocchi stradali - assalto a caseificio e chiedono al Cagliari di non giocare : Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata ...