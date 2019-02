Con un gol di Quagliarella su rigore la Samp stende il Cagliari

Navigator - aiuti ai call center e nuove regole sui Concorsi : che cosa c'è dentro il Decretone : Per assumere i seimila Navigator ci vorrà Anche il parere delle Regioni. I coach in aiuto di chi percepirà il Reddito di cittadinanza e dovrà trovarsi un lavoro saranno assunti da Anpal servizi «...

Juventus - Ronaldo sempre in gol dopo una sConfitta : La delusione e il nervosismo di mercoledì notte, con quel 5, riferito alle Champions vinte, continuamente mostrato da Cristiano Ronaldo ai tifosi dei colchoneros, hanno lasciato spazio alla fiducia ...

NBA - Golden State-Houston 112-118 : i Rockets vinCono in casa Warriors anche senza Harden : Golden State Warriors-Houston Rockets 112-118 Se c'è una costante della stagione dei Golden State Warriors, sono le sconfitte interne contro le grandi squadre da playoff. I campioni in carica hanno ...

Frosinone-Roma 1-2 La Diretta Pellegrini gol - uno-due giallorosso in 72 seCondi : E' in programma in Ciociaria il match del sabato sera alle ore 20.30: allo stadio Benito Stirpe incrociano le armi Frosinone e Roma, derby laziale di questa 25esima giornata di campionato. I padroni ...

Upas - spoiler fino all'8 Marzo : Ornella va in crisi - i Coniugi Pergolesi lasciano Silvia : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà in onda dal 4 all’8 Marzo 2019 saranno molteplici gli eventi a cui assisteremo, primo tra tutti una inaspettata crisi interiore della dottoressa Bruni che la metterà parecchio in difficoltà. Anche la famiglia Boschi sarà al centro delle scene mentre Franco, nonostante i suoi problemi fisici, si azzarderà a compiere passi affrettati ...

Fitch Conferma rating dell'Italia ma avverte : 'Ci aspettiamo elezioni a breve'. Tria : 'Rivedere regole Ue' : Il ministro dell'Economia sottolinea come sia necessario cambiare le norme Ue che non consentono interventi anti recessione. Gli analisti americani ipotizzano una crisi di governo, ma Palazzo Chigi replica: 'La ...

Maurizio Privano in radio Con il nuovo singolo “Passo dopo passo” : ALL MUSIC NEWS Maurizio Privano in radio con il nuovo singolo “Passo dopo passo” Arriva l’11 febbraio “Passo dopo passo”, il terzo singolo estratto dall’album “Il tempo perduto” del cantautore Maurizio Pirovano. In questo nuovo brano il musicista brianzolo indaga le contraddizioni della nostra società, sempre più dominata dai social e sempre più distante dal mondo reale. Anche questa volta emerge la capacità di Pirovano nel raccontare ...

JJ Vianello in radio Con il nuovo singolo “La notte rosa” : ALL MUSIC NEWS JJ Vianello in radio con il nuovo singolo “La notte rosa” JJ Vianello torna in radio con il nuovo singolo “La notte rosa”, un brano dedicato a chi ama immergersi nel groove del soul, dello swing e del funk, ci fa fare un tuffo nel passato, facendoci rivivere le atmosfere vintage dell’Italia Anni Settanta, con un sound accurato e attuale grazie alla collaborazione di giovani e talentuosi musicisti scelti nel panorama delle ...

Roma - in Consolle ci sono Giulia e Silvia Provvedi : 'Preparatevi al nostro nuovo singolo ' : E' passata da poco l'una quando le gemelle e fashion victim della televisione italiana, Giulia e Silvia Provvedi , giungono al Room 26 . Nella notte di venerdì 22 febbraio Le Donatella fanno tappa all'...

Golf - WGC Mexico : Molinari e Woods in rimonta. I risultati del seCondo giro : Il sorpasso in vetta di Dustin Johnson , le rimonte super di Tiger Woods e Francesco Molinari . E ancora: la penalizzazione di Rickie Fowler e le prodezze di Tommy Fleetwood. Show e colpi di scena nel ...

Berlino-Parigi - i fondi europei solo ai Paesi Con i Conti in regola : Francia e Germania hanno messo a punto una proposta per stabilire come distribuire le risorse in Europa. Vince la linea tedesca, premiati i governi che faranno le riforme “E’ nell’interesse… L'articolo Berlino-Parigi, i fondi europei solo ai Paesi con i conti in regola proviene da Essere-Informati.it.

La Lega vuole il 5G in Italia senza Huawei - ritorna l’ipotesi golden power Contro i cinesi : Il 5G in Italia sembra costellato più da ostacoli di natura diplomatica piuttosto che da quelli di natura tecnica e l'ultimo aggiornamento sull'argomento vede la Lega di Matteo Salvini contro Huawei: una nuova interrogazione parlamentare mira a sciogliere gli attuali accordi per l'infrastruttura della rete ultra veloce cvon l'aziende cinese, utilizzando il ben noto golden power. Le accuse ai danni del brand sono sempre quelle di mettere in ...

Maltempo Campania : vento forte nel Golfo di Napoli - interrotti i collegamenti Con Ischia : A causa delle forti raffiche di vento che sferzano dalla notte il Golfo di Napoli, quasi tutti i collegamenti marittimi con Ischia e Procida sono stati interrotti. Garantite solo alcune corse di collegamento Casamicciola-Pozzuoli da una motonave “Medmar”. Gestur ha effettuato una corsa da Pozzuoli a Ischia. Fermi gli aliscafi e le navi della compagnia Caremar. L'articolo Maltempo Campania: vento forte nel Golfo di Napoli, interrotti ...