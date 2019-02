Che tempo che fa 24 febbraio 2019 | ospiti Camilleri | Saviano e Teocoli

Maltempo - incendio sui binari : treni con ritardi anChe di 13 ore - : Il rogo è divampato nella zona di Paola, in provincia di Cosenza, provocando inevitabili disagi alla circolazione ferroviaria. Problemi anche in Sicilia, dove è sospesa la linea tra Siracusa e Augusta ...

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri - Teo Teocoli - Massimo Boldi - Vittorio Sgarbi tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri, Teo Teocoli, Massimo Boldi, ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 24 febbraio su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 24 febbraio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Maltempo - il sindaco di Pozzuoli : “AnChe domani cimiteri chiusi” : Il sindaco di Pozzuoli ha prorogato di un giorno l’allerta meteo in citta’ in seguito all’avviso di condizioni meteo che prevedono per domani vento forte e mare agitato. In seguito a cio’ e’ stato deciso di tenere ancora chiusi al pubblico il civico cimitero e le aree verdi: Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e pista ciclabile di Monterusciello. Restera’ chiuso anche lo stadio Domenico Conte dopo i danni alla ...

Maltempo : freddo e raffiChe di vento - torna l'inverno : quattro morti nel Lazio - FOTO E VIDEO : torna il Maltempo con l'inverno al Centrosud: freddo e raffiche di vento hanno provocato danni, disagi e vittime: 4 i morti, tutti nel Lazio . L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, ...

Maltempo - forti raffiChe di vento e gelo. 4 morti nel Lazio : Da nord a sud, sull'Italia si è abbattuto un forte Maltempo. Nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, a Capena, alle porte di Roma, un uomo - sbilanciato da una folata di vento, ha perso l'equilibrio ...

Maltempo - tempesta di Grecale con raffiChe a 140km/h sull’Italia : emergenze in mare a Bari - Ischia - Gaeta - Crotone e Vieste. Gli interventi della Guardia Costiera [FOTO e VIDEO] : Maltempo – A causa delle condizioni di mare molto mosso e del forte vento, che ha raggiunto i 120km/h in molte località costiere del nostro Paese (mentre sulla terraferma ha toccato i 140km/h), lungo le coste italiane si sono verificate oggi numerose emergenze in mare che hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera, soprattutto al Centro/Sud. Ecco cos’è successo con i relativi video: Bari Alle 06:00 di questa mattina, la ...

Maltempo - raffiChe di vento forte al Centro-Sud anChe domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Maltempo - quattro morti nel Lazio : anChe un 14enne mentre riparava i danni con il padre. Allerta anChe domenica : quattro morti nel Lazio per il Maltempo. Le raffiche di vento non hanno dato tregua. Tra le vittime c’è anche un ragazzino. Due anziani sono morti ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che intorno alle 10 a causa del forte vento ha travolto quattro persone, tutte di età compresa tra 70 e 75 anni. I quattro pensionati stavano trattando la compravendita di bestiame quando la costruzione in mattoni che delimitava la ...

Maltempo - situazione critica a Napoli : vento e disagi - parchi chiusi anChe domani : Prosegue il monitoraggio dei danni che si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’amministrazione comunale a chiudere le scuole, oltre che i parchi e i cimiteri cittadini, che resteranno chiusi anche nella giornata di domani, domenica 24. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, sottolinea il Comune, riporta per ...

Maltempo - raffiChe di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta vittima un 14enne. Due feriti in Campania. TUTTI GLI ...

Maltempo a Cosenza - il vento sradica un albero Che colpisce un passante : il momento dell’incidente : Il Maltempo che ha colpito il Centro e il Sud Italia ha rischiato di provocare seri danni a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un uomo è stato colpito da un albero sradicato dal vento. Nel video, il momento dell’incidente ripreso dalla telecamera di videosorveglianza di una tabaccheria in viale del Lavoro. Video Facebook L'articolo Maltempo a Cosenza, il vento sradica un albero che colpisce un passante: il momento ...

Maltempo Balcani - venti da uragano in Dalmazia : raffiChe di 191km/h a Spalato - danni diffusi [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo - raffiChe di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Tre morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Due feriti in Campania. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole ...