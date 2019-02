Allegri | ' Magari faremo un disastro al ritorno con l' Atletico | ma non credo'

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Dopo la sonora sconfitta rimediata al Wanda Metropolitano contro il rabbiosoMadrid, la Juventus oggi si è rituffata in campionato per disputare la gara contro il Bologna. L'obiettivo prioritario dei bianconeri e dell'allenatore era vincere per riacquistare fiducia nei propri mezzi. L'undici sceso in campo al Dall'Ara ha avuto un esordio poco arrembante, tanto da non creare occasioni da gol, mentre gli avversari hanno mostrato tutta l'intenzione di approfittare del momento no degli ospiti. Per fortuna non sono riusciti a concretizzare e così la prima frazione si è conclusa sullo 0-0. Nella ripresa la Juventus sembra prendere coraggio, ma sono ancora i padroni di casa ad avere una chiara occasione al 10º minuto, per fortuna sventata da Alex Sandro. Per dare una scossa al match il "conte Max" al 22º getta nella mischia Paulo Dybala, in sostituzione del terzino brasiliano. Questa ...