Test Qatar | vola Yamaha Vinales | Rossi 5 o

MotoGp – Test Qatar - Day1 nel segno di Vinales : Valentino Rossi quinto - Marquez nelle retrovie [TEMPI] : Maverick Vinales segna il miglior tempo al termine della prima giornata di Test sul circuito di Losail, lo spagnolo in Qatar seguito da Rins e Dovizioso Il ritorno in pista di Jorge Lorenzo, la caduta di Marc Marquez ed il miglior tempo di Maverick Vinales. Questi sono i punti salienti di quanto accaduto oggi sul circuito di Losail, in occasione della prima giornata di Test di MotoGp in Qatar. I piloti scesi in pista per mettere alla prova ...

MotoGp – Test Qatar - Morbidelli distrugge la sua Yamaha : la moto di Franco riportata ai box dopo la caduta [VIDEO] : Franco Morbidelli cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota italo-brasiliano costretto a rientrare ai box con la sua Yamaha distrutta dopo la caduta di Marc Marquez, anche Franco Morbidelli a causa di un capitombolo torna ai box durante la prima giornata di Test in Qatar. In vista dell’inizio del campionato mondiale di motoGp, i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote, non senza incidenti. Il pilota del ...

MotoGp – Test Qatar - Marc Marquez assaggia l’asfalto : caduta con rientro ai box per lo spagnolo [VIDEO] : Marc Marquez cade durante la prima giornata di Test in Qatar, il pilota spagnolo della Honda ed il suo acciaccato rientro ai box Durante la prima giornata di Test in Qatar, Marc Marquez ha rimediato una brutta caduta. A circa due ore dalla fine della sessione di prove sul circuito di Losail, il pilota spagnolo ha provato l’asfalto Qatariota ed ha mostrato i segni della caduta al suo rientro ai box sia sulla sua tuta protettiva, che ...

MotoGp – Test Qatar - bianco o rosso? Il dilemma di Andrea Dovizioso ai box di Losail [FOTO] : Ecco il dilemma… colorato di Andrea Dovizioso nei box di Losail nella prima giornata dei Test del Qatar E’ iniziata la prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono in Qatar per lavorare sodo con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 10 marzo proprio sul circuito di Losail. Anche se gli occhi sono puntatissimi sul ritorno in sella ...

MotoGp – Tutto pronto per i Test del Qatar : Marquez e Lorenzo alleati - gli spagnoli della Honda se la ridono a Losail [FOTO] : Jorge Lorenzo e Marc Marquez sorridenti e divertiti a Losail: la complicità dei due compagni di squadra Honda prima dei test del Qatar Manca pochissimo ormai al via dell’ultima sessione di test invernali di MotoGp: i piloti della categoria regina sono approdati in Qatar, dove per tre giorni sfrecceranno sul circuito di Losail per raccogliere gli ultimi utilissimi dati per avere una moto competitiva ed il più completa possibile ...

MotoGP - Test Qatar 2019 : da domani si gira a Losail. Programma - orari e tv. Il calendario completo : Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della tre-giorni di Test di Losail (Qatar) dedicati alla MotoGP. Dopo il primo round di Test di Sepang, infatti, la classe regina torna in pista nel deserto Qatariota per le ultime prove che anticiperanno il via della stagione vera e propria, che si terrà nel fine settimana del 10 marzo sullo stesso circuito. Da domani, sabato 23 febbraio fino a lunedì 25, i protagonisti della MotoGP saranno impegnati a ...

MotoGP - Test Qatar 2019. Marquez : “Obiettivo testare le parti clou della Honda”. Lorenzo : “Soddisfatto del mio polso”. : La MotoGP tornerà in pista dal 23 al 25 febbraio per gli ultimi tre giorni di Test prima dell’inizio del Mondiale, il Circus farà tappa in Qatar proprio dove il prossimo 10 marzo si disputerà il primo Gran Premio della stagione. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia ma il Campione del Mondo deve ancora fare i conti con gli acciacchi post-operazione anche se lo spagnolo non si nasconde e mostra tutto il suo entusiasmo ...

MotoGp Honda - Lorenzo : «Sono pronto per i Test in Qatar» : ROMA - Dopo aver saltato i test di Sepang, Jorge Lorenzo sarà regolarmente presente a quelli del Qatar, che si correranno in questo week end. Il pilota della Honda ha quindi recuperato dall'operazione ...

MotoGP - Test Qatar 2019 : da sabato si fa sul serio a Losail. Programma - orari e tv. Il calendario completo : Il Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino, nel fine settimana, infatti si disputerà l’ultima tre-giorni di Test pre-stagionali. Team e piloti saranno impegnati a Losail (Qatar) per il secondo round di Test dopo quelli disputati a Sepang. Fino a lunedì 25 febbraio, quindi, vedremo azione nel deserto Qatariota, per sciogliere gli ultimi dubbi in vista del via ufficiale del campionato. I protagonisti cercheranno di trovare il giusto ...

MotoGp – Basta sforzi fino ai Test del Qatar - Marc Marquez tra riposo e fisioterapia : “non toccherò moto” : Marc Marquez pronto ad un nuovo periodo di fisioterapia e riposo: niente moto per lo spagnolo della Honda fino alla prossima sessione di test in Qatar Marc Marquez ha finalmente terminato il suo viaggio in giro tra Malesia ed Indonesia per gli eventi organizzati dalla Honda dopo i test della scorsa settimana a Sepang. Lo spagnolo, campione del mondo di MotoGp, adesso potrà pensare a riposarsi e a lavorare ancora per il recupero della sua ...

MotoGp - Zarco deludente dopo i Test : “dubbi sulla competitività in Qatar” : MotoGp, Zarco si sta preparando alla nuova stagione tra mille difficoltà legate al feeling con la sua KTM “Abbiamo fatto qualche miglioramento, ma non mi aspettavo che gli altri potessero andare così forte. Il lavoro di Petrucci e di tutte le Ducati è stato abbastanza incredibile, ma devo dire che c’è stata una grande evoluzione da parte di tutti“. Sono le parole di Zarco, riportate da Motorsport, dopo i test in Malesia. ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Rientro per i Test in Qatar? Non sarei al 100%' : Jorge Lorenzo ha dovuto saltare i test di Sepang a causa dell'operazione alla mano sinistra subita a gennaio. Lo spagnolo è al lavoro per provare a rientrare in tempo per i prossimi test, in programma ...

MotoGP - Marc Marquez : “Oggi mi sono sentito meglio - adesso pensiamo al Qatar per un Test normale” : Marc Marquez lo sapeva perfettamente. La spalla operata nel corso della pausa invernale non avrebbe permesso al campione del mondo in carica di presentarsi nel migliore dei modi ai test di Sepang, in Malesia. Dopo tre giorni nei quali ha dovuto, ovviamente, limitare lo sforzo, il Cabroncito ha provato a stilare un primo bilancio di quanto visto sull’asfalto malese. “Sostanzialmente ho vissuto una tre-giorni davvero strana – ...