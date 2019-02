Roma | Di Francesco | Troppi errori | ma ci abbiamo creduto

Frosinone-Roma - Di Francesco : “Sorpreso dalla volontà di vincere” : FROSINONE ROMA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “Serve il cardiologo? Mio padre me lo dice sempre quando vede una nostra partita… al di là delle battute è vero che riusciamo sempre a complicarci la vita, […] L'articolo Frosinone-Roma, Di Francesco: “Sorpreso dalla volontà di vincere” proviene ...

Frosinone-Roma - Di Francesco : “era importante presentarsi al derby con una vittoria” : Successo sofferto per la Roma nella gara di campionato contro il Frosinone, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di DAZN: “preferisco una prestazione differente per vincere, il Frosinone ha messo l’anima in campo perchè si devono salvare, ci sono stati tanti errori tecnici, abbiamo anche rischiato di perderla, si vince anche in questo modo, mi auguro che adesso bisogna giocare per 90 minuti. Il secondo gol è ...

Frosinone-Roma : allarme giallo per Di Francesco - 4 i calciatori diffidati : Roma – L’anticipo del sabato sera, valido per la sesta giornata di ritorno, vedrà la Roma impegnata sul campo del Frosinone. Al Benito Stirpe del capoluogo ciociaro calcio d’inizio fissato per le ore 20.30. giallorossi reduci dalla sofferta vittoria contro il Bologna, in cui sono sì arrivati gli agognati 3 punti, ma sono anche state rimarcate le tante lacune ormai già palesate nel corso della stagione. Per i Giallazzurri, ...

Frosinone-Roma - le probabili formazioni : Di Francesco rilancia Perotti : FROSINONE ROMA probabili formazioni – Derby del Lazio nell’anticipo di campionato di sabato sera tra il Frosinone in piena corsa per non retrocedere e la Roma in cerca di un posto nell’Europa che conta. La terza gara della 25° giornata di Serie A, che si disputerà il 23 febbraio alle 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà […] L'articolo Frosinone-Roma, le probabili formazioni: Di Francesco rilancia Perotti ...

Frosinone-Roma conferenza Di Francesco : “Zaniolo potrebbe riposare” : Frosinone-Roma conferenza DI Francesco – Sfida agli antipodi della classifica di Serie A quella tra Frosinone e Roma, con l’allenatore dei giallorossi mai sconfitto dai ciociari e che ha sempre vinto contro il collega avversario, anche quando erano entrambi ancora giocatori. La 25° giornata di Serie A vedrà sabato 23 febbraio il Frosinone guidato da Marco Baroni e in […] L'articolo Frosinone-Roma conferenza Di Francesco: ...

Roma : Di Francesco - niente figuracce : ANSA, - Roma, 22 FEB - Il derby contro la Lazio e il ritorno col Porto in Champions possono attendere, "la partita più importante è la prossima col Frosinone". Eusebio Di Francesco prova così a tenere ...

Roma - Di Francesco : "Sarri? Storia senza senso - solo chiacchiere" : Di Francesco prepara la gara col Frosinone e respinge al mittente le voci di mercato su un possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa. "E' un ambiente che destabilizza e riesce ...

Roma - Di Francesco : "Zaniolo forse riposa. Sarri - storie senza senso" : 'Sono storie senza senso. Io penso al Frosinone'. Eusebio Di Francesco, a Trigoria, dice di pensare solo alla partita di domani sera, ma il modo in cui risponde alla domanda sul presunto incontro tra ...

Roma - Di Francesco : 'Zaniolo per la sua età ha giocato tanto a ritmi alti. De Rossi sarà titolare' : 'Zaniolo potrebbe anche riposare, ma non do vantaggi. Lui per la sua età ha giocato tanto a ritmi altissimi facendo ottime gare. Non possiamo pretendere che faccia partite a un determinato livello. È ...

“Contatto Sarri-Roma? Non mi preoccupa” : Di Francesco concentrato solo sul Frosinone : Roma, Eusebio Di Francesco non teme le voci che al momento vorrebbero i giallorossi interessati a Maurizio Sarri per la prossima stagione “Baldini viene accostato a mosse strategiche della Roma? E’ un ambiente che riesce a trovare sempre qualcosa che non ha senso, a destabilizzare, come questa storia di Sarri, a me non interessa. Il mio referente è Monchi. A me piace parlare di calcio, il resto sono chiacchiere, a volte voi ...

Frosinone-Roma - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa Inizierà a breve la conferenza stampa di Eusebio Di Francesco in vista di Frosinone-Roma, gara in programma allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone sabato 23 ...

Roma : torna ‘Co.Ro. – voci Comiche Romane’ il 22 febbraio al WeGil con il LiveShow di Francesco De Carlo : Roma – Prosegue venerdì 22 febbraio al WeGil la rassegna di spettacoli del festival Co.Ro. – voci Comiche Romane ideata da Univers e Tamago per la direzione artistica di Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio. In scena il terzo Show Live con Francesco De Carlo, stand up comedian Romano che vive a Londra dal 2016. La fama di Francesco De Carlo è internazionale: si è esibito in sedici nazioni, ha partecipato ai più prestigiosi festival ...

CISL Romagna. Francesco Marinelli eletto nuovo segretario generale : ... che subentra al ravennate Franco Garofalo il quale assume l'importante incarico di responsabile della formazione della CISL Emilia-Romagna Cronaca , Economia

Roma - il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi : Roma, Di Francesco e Monchi: un destino comune -La stagione è ancora tutta da scrivere, in casa Roma si inizia però a pensare già al prossimo anno. Con un finale di campionato e Champions da decifrare la dirigenza giallorossa sta programmando quella che dovrà essere la prossima stagione e, molto probabilmente, conoscerà importanti ribaltoni a livello […] L'articolo Roma, il futuro di Di Francesco dipende da quello di Monchi proviene da ...