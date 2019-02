Prima e dopo il rapimento di Ermanno Lavorini

Renzi - Prima uscita pubblica dopo l’arresto dei genitori : “Fiero di essere loro figlio. Ai pm dico che non scappiamo” : Dice di essere “fiero” dei suoi genitori, nonostante questi ultimi si trovino al momento agli arresti domiciliari. Applausi. Mostra al pubblico la foto del grillino Mario Michele Giarrusso, che ai senatori del Pd ha fatto il gesto delle manette e qualche tempo fa gli augurava l’impiccagione: “Mi pare che la natura sia già stato poco clementi con lui”. Risate. Quindi il colpo di teatro: ha estratto una penna per ...

La Prima stagione di Suburra non va in onda su Rai2 : Carlo Freccero cede alle repliche di NCSI dopo il flop di venerdì : La prima stagione di Suburra non va in onda oggi, 22 febbraio, su Rai2. Alla fine anche Carlo Freccero si è dovuto arrendere alle tarature del pubblico della sua rete e così ha fatto un passo indietro decidendo di far slittare la serie italiana, la prima firmata Netflix, a favore di una serie di repliche di NCIS e i suoi spin off. Finisce così l'avventura della prima stagione di Suburra su Rai2 che non andrà più in onda nel prime time del ...

Sara Peluso perdona Collovati dopo la frase sulle donne : "Mi ha chiesto scusa - amici come Prima" : Sara Piccinini in Peluso rompe il silenzio. Domenica scorsa, durante l'ultima puntata di Quelli che il calcio, la giornalista (ed ex arbitro di calcio, nonché moglie del calciatore del Sassuolo Federico Peluso) è stata "bersagliata" da Fulvio Collovati con la discussa quanto ormai celebre frase sulle donne e la tattica calcistica ("Quando sento una donna parlare di tattica, mi si rivolta lo stomaco"). Un'affermazione che è costata all'ex ...

Popolo sovrano - Giovannini disse : "Da noi solo due ospiti nel talk". Dopo il flop della Prima puntata ha già cambiato idea... : Popolo sovrano prova - giustamente - a rimediare al flop di ascolti fatto registrare al debutto (2,7% di share, 521 mila spettatori). Come lo fa? Provando a sfruttare il traino al contrario di Tg2Post (con ospite Matteo Salvini si è allungato fino ad oltre le 21.30), ma anche tradendo i propositi della vigilia. prima dell'esordio di giovedì scorso, Blogo chiese a Eva Giovannini se i nobili propositi enunciati durante la conferenza stampa ...

Sci alpino - Sofia Goggia in gran forma dopo i Mondiali : l’azzurra domina la Prima prova di discesa a Crans Montana : prima prova di discesa a Crans Montana, Sofia Goggia stabilisce il miglior tempo con 80 centesimi di vantaggio su Corinne Suter. Quinta Marsaglia Sofia Goggia domina la prima prova di discesa disputata a Crans Montana, dimostrando di essere tornata in grande forma dai Mondiali di Are. L’azzurra ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’30″18, con ben 80 centesimi di vantaggio sull’argento mondiale Corinne Suter e ...

Moto2 - test Jerez : Marini davanti a tutti dopo la Prima giornata : Jerez - C'è Luca Mariniin testa ai tempi combinati per la prima giornata di test a Jerez della Moto2: il pilota dello Sky Racing Team Vr 46 mette a segno un 1:41.146 nella seconda sessione odierna, ...

"Mai con Salvini e con i suoi alleati europei. Né Prima né dopo le elezioni". Intervista a Sergio Battelli : "Noi con i gruppi di Le Pen, Orban e simili non vogliamo avere nulla a che fare". Sergio Battelli, oltre a essere il presidente della commissione Affari europei della Camera, è anche l'uomo che più da vicino sta seguendo insieme a Luigi Di Maio la costruzione del gruppo europeo e l'avvicinamento alle prossime elezioni di maggio. E su un possibile accordo con Salvini in quest'ottica è netto: "Con chi non rispetta i diritti ...

F1 – Horner per nulla allarmato dopo la Prima giornata di test a Barcellona : “la nostra macchina è affidabile” : Horner scaccia via la preoccupazione: le parole del team principal Red Bull dopo la prima giornata di test di F1 a Barcellona La prima giornata di test di F1 a Barcellona ha regalato le prime emozioni a quattro ruote dell’anno. Sebastian Vettel ha chiuso in testa alla classifica dei tempi il Day -1 al Montmelò, seguito da Sainz e Grosjean. Quarto tempo invece per Max Verstappen con la sua nuova Red Bull. LaPresse/Photo4 Tra novità e ...

Suburra torna dal 4 marzo in seconda serata su Rai2 dopo la Prima di Made in Sud (AntePrima Blogo) : Evidentemente il pubblico della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo non è ancora pronto per una operazione come Suburra in prime time. Il verdetto dello scorso venerdì è stato piuttosto chiaro e la direzione della Rete 2 della Rai ha deciso di porre rimedio. La fiction, come abbiamo già avuto modo di dirvi, lascia la prima serata del venerdì per lasciare spazio alle repliche di NCIS, ma che fine farà Suburra?Secondo le ...

F1 – Test Barcellona - Sainz entusiasta della sua McLaren dopo la Prima giornata : “siamo orgogliosi e felici” : Carlos Sainz parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della McLaren-Renault palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Carlos Sainz è sceso in pista segnando con la sua nuova McLaren-Renault il secondo tempo di giornata, a soli 4 decimi da Vettel. ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen fa il punto dopo la Prima giornata : “molto contento di quanto fatto oggi” : Max Verstappen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Red Bull palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Max Verstappen è sceso in pista segnando con la sua nuova RB15 il quarto tempo di giornata. Il pilota della Red Bull, al termine del ...

Meteo - tornano freddo e neve. Dopo l’anticipo di Primavera - la “svolta gelida” : Se eravate già pronti col cambio di stagione sarà meglio che rivediate i vostri piani. Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da un caldo anomalo, ma l’anticipo di primavera con il sole e belle giornate sta già per finire: è attesa una perturbazione in arrivo dalla Russia che porterà di nuovo neve e gelo. Come si legge sul sito de Il Meteo.it, infatti, il vastissimo anticiclone, un mix tra Azzoriano e Africano, che in questi giorni sta ...

Le prime parole di Andrea dopo la scelta. Vuole incontrare Teresa e spiega perchè non ha potuto Prima…Leggi le sue parole : Uomini e Donne, le prime parole di Andrea Dal Corso dopo la scelta di Teresa Langella Andrea Dal Corso ha finalmente rotto il silenzio dopo la scelta di Teresa Langella, andata in onda nello... L'articolo Le prime parole di Andrea dopo la scelta. Vuole incontrare Teresa e spiega perchè non ha potuto prima…Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sci - Mondiali di Aare : Hirscher mostruoso dopo la Prima manche di slalom : Comincia l'ultimo atto dei Mondiali di sci ad Aare, in Svezia: lo slalom maschile. Nella prima manche, Marcel Hirscher è una macchina. Il fenomeno di Annaberg chiude con 1'00"60 precedendo di 0"56 ...