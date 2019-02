Muro crolla a causa del vento e travolge quattro persone | ci sono due morti

Crolla un Muro per il vento forte - albero su auto : tre morti. Nave arenata a Bari : Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Un albero è caduto su una auto a Napoli. Scuole chiuse in Campani. I venti freddi dai balcani hanno abbassato le temperature e creato difficolta alla circolazione marittima

Maltempo - crolla Muro nel Frusinate : due morti : E' successo ad Alvito: le persone investite dalle macerie sono quattro. Due anziani, spiegano i carabinieri, non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo

Maltempo : crolla un Muro per il forte vento - due morti nel Frusinate : Il Maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo ...

Crolla Muro durante matrimonio : 15 morti : 22.35 Un albergo è stato travolto da una frana, ad Abancay, nel Sudest del Perù. I morti sono 15. Le persone erano nella struttura per celebrare un matrimonio. Altre 34 sono rimaste ferite. Alla festa partecipavano "oltre 100ospiti", ha riferito il sindaco della città, Evaristo Ramos. La valanga di roccia e fango è caduta sull'hotel durante una pioggia torrenziale e ha "rotto un muro e il tetto dell'edificio entrandovi con forza", ha ...

Ischia : crolla Muro a Casamicciola e travolge automobile : Ancora danni in Campania a causa del maltempo, con piogge e temporali che da stamattina stanno colpendo gran parte della regione. Sull'isola di Ischia, nella località di Casamicciola, si è...

Roma - Villa Mercede : crollata parte del Muro perimetrale/ Una residente 'Un miracolo che non passasse nessuno' : Villa Mercede: crolla muro, paura a San Lorenzo. Ultime notizie Roma: un boato dopo la mezzanotte. Sindaca Raggi sotto accusa per ora tace.

Roma - crolla un tratto del Muro di Villa Mercede a San Lorenzo : attimi di paura : Un tratto del muro di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo, è collassato su se stesso ieri, intorno alla mezzanotte. Al momento del crollo, nella zona si è avvertito un grosso boato che ha spaventato gran parte dei residenti. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto insieme alle forze dell'ordine, hanno chiuso al traffico Via dei Marrucini, provvedendo a rimuovere detriti e macerie e constatando che, per fortuna, non ci sono ...