Messina Denaro | l’ultimo mistero in un’intercettazione “Matteo alzati” | scatta il

Mafia - imprenditori vicini ai clan : 3 arresti nella cerchia di Messina Denaro : Finanziavano con le estorsioni la famiglia del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro . I carabinieri di Trapani hanno arrestato tre imprenditori e sequestrati beni per 5 milioni di euro. nella ...

Mafia - le intercettazioni dei finanziatori di Messina Denaro : “Finché non lo prendono qui faranno terra bruciata” : “Matteo susiti”. Cioè alzati. Siamo nel marzo 2016 nelle campagne di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani). Una macchina guidata da un uomo si avvicina nei pressi di un “caseggiato rurale”. L’auto è piena zeppa di microspie. I carabinieri ascoltano i rumori di un portone metallico e l’invito rivolto in dialetto siciliano: “Matteo susiti”. A pronunciare queste parole è Francesco Catalanotto, uno degli arrestati del blitz Mafiabet. ...