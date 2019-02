Mercantile si arena sul litorale di Bari | Neve a Napoli

Bari - un Mercantile turco si è arenato per il maltempo. FOTO : Bari , un mercantile turco si è arenato per il maltempo. FOTO A bordo dell'imbarcazione l'equipaggio, composto da 15 persone. Il mezzo si è bloccato all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. La Capitaneria di porto ha inviato sul posto due rimorchiatori Parole chiave: ...

Bari - Mercantile turco arenato a pochi metri dalla spiaggia : vento fino a 35 nodi - in azione due rimorchiatori. Il video : Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale sud di Bari, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro, a causa delle raffiche di vento e della mareggiata. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l’operazione. A bordo c’è l’equipaggio. ...