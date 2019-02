Maltempo Molise | oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco | cade un albero sulla statale

Maltempo Molise : tromba marina vicino Termoli : In Molise si registra in queste ore un’ondata di Maltempo, caratterizzata da vento forte, pioggia battente ed anche da una breve nevicata sul litorale. Segnalata anche una tromba marina al largo di Termoli. Da questa mattina sono interrotti i collegamenti via mare con le Isole Tremiti (Foggia). La motonave “Isola di Capraia” è rimasta ancorata al porto e parte dei pescherecci sono rientrati nello scalo molisano. La Guardia ...

Maltempo - torna la neve in Molise : disagi sulla SS650 Trignina : Maltempo e nevicate nella notte in Molise: si sono registrati circa 10 cm a Campobasso, e disagi sulla SS650 Trignina nella zona dell’Alto Molise con rallentamenti alla circolazione stradale. Al lavoro spartineve e spargisale oltre a Vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti per soccorrere autisti di mezzi pesanti e automobilisti. I sindaci di alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. E’ previsto un ...

Maltempo - lo Scirocco flagella l’Italia nella notte : Centro/Nord sott’acqua - +16°C tra Molise e Puglia [LIVE] : 1/11 Il Tevere in piena a Roma ...

Maltempo Molise : torna la neve a quote collinari - 10 cm dai 500 metri : In Molise la neve ha fatto la sua comparsa a quote collinari: nelle scorse ore circa 10 cm di manto bianco si sono accumulati dai 500 metri. Nuovamente imbiancata Campobasso. Qualche disagio sulla sulla SS650, che collega Isernia alla costa adriatica, dove decine di mezzi pesanti sono fermi, nei tratti di Sessano del Molise e di Bagnoli del Trigno, in attesa dello scioglimento della neve. Sulla costa si segnala vento forte. L'articolo Maltempo ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...

Maltempo e neve in Molise : scuole chiuse a Capracotta : In considerazione del peggioramento della situazione meteo e per le conseguenti difficoltà, in via precauzionale, oggi le scuole di ogni ordine e grado del Plesso scolastico di Capracotta resteranno chiuse: lo ha reso noto il sindaco Candido Paglione. L'articolo Maltempo e neve in Molise: scuole chiuse a Capracotta sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise : scuole chiuse a Campobasso e in numerosi altri Comuni : A causa del Maltempo, in 28 Comuni del Molise i sindaci hanno deciso di tenere le scuole chiuse: in una decina le aule resteranno deserte anche domani. Il territorio nei giorni scorsi è stato bersagliato da nevicate abbondanti e temperature gelide che hanno paralizzato la circolazione. Da oggi i mezzi pesanti sono tornati a transitare in provincia di Campobasso, dopo il blocco durato tre giorni. L'articolo Maltempo Molise: scuole chiuse a ...

Maltempo Molise : a Campobasso oltre 200 chiamate al 113 : In Molise, dopo la tregua odierna, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione che interesserà gran parte della regione con nuove nevicate. A Campobasso sono state 215 le chiamate al 113 per richiedere soccorso e informazioni sulla viabilità negli ultimi giorni. I maggiori disagi si sono registrati a Campitello Matese, frazione di San Massimo (Campobasso), dove la polizia è intervenuta per soccorrere alcuni sciatori che, nonostante il ...

Maltempo Molise : gelo e neve a Isernia - -11°C a Capracotta : Il peggioramento delle condizioni meteo ha portato una vera e propria bufera in Alto Molise, con neve in tutta la provincia di Isernia con temperature fino a -11°C a Capracotta. La viabilità è difficile su tutte le strade con situazione di criticità sulla SS650 Trignina, la SS17 – Valico Castelpetroso e la SS652 – Valico Macerone per la presenza di ghiaccio. Sulla Trignina ci sono ancora sette tir fermi all’altezza di Bagnoli ...

Maltempo : bufera in Alto Molise e -8°C a Capracotta : Dopo una breve tregua e’ ripreso a nevicare su tutta la provincia di Isernia, con situazioni di particolare criticità per i comuni dell’AltoMolise: Capracotta, Agnone, Pescopennataro, dove imperversa la bufera. “Considerato il peggioramento delle condizioni meteo, con bufera sempre piu’ forte, il Servizio Neve della Provincia di Isernia sta predisponendo la chiusura della Sp 87 Montesangrina nel tratto Capracotta – ...

Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...