Maltempo | gelo | vento e neve al sud Nel napoletano un albero cade su un auto

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Due feriti nel Napoletano. DIRETTA Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. A San Sebastiano al Vesuvio un albero è caduto su un’auto ferendo le due persone a bordo. raffiche di vento e neve anche in pianura. TUTTI GLI ...

Maltempo in arrivo al Centro Sud : FS attiva la preallerta dei piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, sabato 23 febbraio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni. I servizi commerciali potranno essere eventualmente ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : L'infografica sul fronte siberiano di ilMeteo.it Arriva il gelo: le previsioni per sabato 23 febbraio Cronaca Meteo, nel weekend temperature giù anche di 15 gradi Al Nord: al mattino nubi basse e ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Maltempo e gelo in Calabria : avviato l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale : È partito l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale a seguito dell’ondata di Maltempo e gelo che ha colpito nei mesi scorsi la Calabria. Sono infatti in corso le ispezioni da parte dei tecnici del dipartimento regionale all’Agricoltura per monitorare i danni subiti dalle imprese calabresi. Una sorta di mappatura che sta interessando gran parte delle aziende agricole calabresi prime vittime delle avversità meteorologiche che hanno ...

Maltempo in USA : allarme in 31 Stati - arrivano gelo e neve : Freddo, pioggia e neve: è allerta Maltempo in 31 Stati USA, in particolare per una nuova tempesta invernale che si abbatterà sulla East Coast. Sono attese abbondanti precipitazioni nevose a Washington e tanta neve e pioggia a New York. Le compagnie aree sono state costrette a cancellare già 1.600 voli. L’aeroporto più colpito è quello di LaGuardia a New York. L'articolo Maltempo in USA: allarme in 31 Stati, arrivano gelo e neve sembra ...

Maltempo con pioggia e nevicate in collina - ma domani torna il sole e il gelo : Giornata all'insegna del Maltempo con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Una veloce perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione attualmente sui Balcani continuerà a ...

Maltempo Alto Adige : stato di emergenza grave dei piani Fs neve e gelo - la protezione civile chiede di non usare la A22 : In riferimento all’emergenza neve in atto, la protezione civile dell’Alto Adige chiede di non utilizzate l’autostrada del Brennero. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ...

Maltempo - Coldiretti : il gelo fa schizzare i prezzi delle verdure nel carrello : Il freddo e il gelo colpiscono i raccolti di verdure e ortaggi aggravando le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati: lo rileva Coldiretti in riferimento agli effetti dell’ondata di Maltempo che si fanno sentire anche sul carrello della spesa degli italiani. L’anomalia climatica – sottolinea la Coldiretti – ha interessato anche altri Paesi produttori europei e del nord africa con il taglio dei ...

Maltempo - Gruppo FS Italiane : confermati i Piani neve e gelo nelle regioni del Nord : Il Gruppo FS Italiane ha attivato, per la giornata di oggi, sabato 2 febbraio, la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Trentino-Alto Adige. L’offerta ferroviaria è attualmente confermata su tutte le linee, sia sul fronte del trasporto regionale sia su quello a media e lunga percorrenza. I servizi commerciali potranno essere adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS ...

Maltempo - Fs conferma piani neve e gelo : ecco le linee interessate : Maltempo, Fs conferma piani neve e gelo: ecco le linee interessate A causa delle forti nevicate in alcuni tratti i treni potrebbero essere sottoposti a ritardi e cancellazioni. Coinvolte alcune linee della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Sarà comunque garantito il 70% dei treni regionali ...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana - : A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e ...