Famiglia Giangrande scrive: Caro Manuel

Accomunati dall'essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.Questo il filo che unisce Giuseppee la figlia Martina aBortuzzo,il coraggioso ragazzo colpito alla colonna vertebrale per uno sbaglio di persona,il 3 febbraio scorso,a Ostia Come lui,il carabiniere fu ferito gravemente nel 2013 davanti a Montecitorio rimanendo tetraplegico.La lettera pubblicata su Repubblica,è un atto di solidarietà e incoraggiamento per chi conosce i problemi che il giovane si trova a affrontare."Ce la farai",si legge.(Di sabato 23 febbraio 2019)