Daniel Radcliffe e l’alcol per gestire il successo di Harry Potter

Harry Potter - l’attore Daniel Radcliffe confessa : “Sono stato un alcolista - mi ubriacavo per gestire il successo” : “Per gestire la fama sono stato alcolista per anni, mi ubriacavo. Era il modo più semplice per dimenticare di essere osservato in continuazione”. È la confessione choc che ha fatto Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter nei film tratti dalla celebre saga ideata dalla scrittrice J. K. Rowling, in un’intervista a Off Camera (qui nella versione integrale). Classe 1989, Radcliffe ha parlato dei problemi che ha ...

Daniel Radcliffe : "Per gestire la fama di Harry Potter sono stato alcolista per anni. Smettere è stato difficile" : Il successo non è mai semplice da gestire, soprattutto se arriva quando si è giovanissimi. Questo è accaduto a Daniel Radcliffe, attore reso celebre dall'interpretazione del maghetto Harry Potter quando aveva poco più di 10 anni. Da bambino come tanti altri a idolo di milioni di ragazzini in tutto il mondo: un'esperienza che Radcliffe, ormai alla soglia dei 30 anni, racconta rivelando particolari inediti in ...

Daniel Radcliffe ha ammesso di aver reagito nel peggiore dei modi alla fama arrivata con “Harry Potter” : "Mi sentivo sempre osservato" The post Daniel Radcliffe ha ammesso di aver reagito nel peggiore dei modi alla fama arrivata con “Harry Potter” appeared first on News Mtv Italia.

Daniel Radcliffe : «Un reboot di Harry Potter? Inevitabile» : Harry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry Potter, tutti i nuovi appuntamentiHarry ...