Ciclismo – Nibali pronto per l’esordio stagionale | “sarà un anno intenso | spero di aver

Ciclismo - UAE Tour 2019. Vincenzo Nibali : “Cerco la migliore condizione”. Elia Viviani : “Corsa importante - ho vinto l’anno scorso” : Domenica 24 febbraio scatterà l’UAE Tour, la prima edizione di questa nuova corsa a tappe che si preannuncia estremamente appassionante, avvincente visto il percorso che offre degli spunti interessanti, emozionante considerando il parterre di lusso che comprende tra gli altri il Campione del Mondo Alejandro Valverde, Tom Dumoulin, i nostri Vincenzo Nibali ed Elia Viviani ma anche Fernando Gaviria e Mark Cavendish. Domani il via verrà dato ...

Ciclismo – UAE Tour : la formazione della Bahrain Merida - Nibali e Dennis per la Classifica Generale : Nibali guida la Bahrain Merida all’UAE Tour: la formazione per la nuova corsa degli Emirati E’ tutto pronto per la prima edizione dell’UAE Tour: prima si correvano due differenti gare, il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour, adesso unificate in un’unica corsa che avrà dei contendenti alla vittoria finale d’eccezione. Per il primo anno diversi corridori da Classifica Generale testeranno qui la loro forma. Per ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Vincenzo Nibali ha lavorato bene - ora è sereno. Non mi aspetto risultati all’UAE Tour” : Vincenzo Nibali è pronto per fare il proprio esordio stagionale, lo Squalo sarà impegnato all’UAE Tour che scatterà domenica 24 febbraio: prima uscita al caldo del Medio Oriente per il capitano della Bahrain Merida che fino a sabato scorso ha lavorato sul Monte Teide (a Tenerife, Spagna) e che ha nel mirino il Giro d’Italia e il Tour de France. Il suo allenatore Paolo Slongo ha concesso un’intervista a tuttobiciweb: “Al ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali pronto per il debutto stagionale! Lo Squalo all’UAE Tour per scaldare la gamba : Domenica 24 febbraio, la data del grande ritorno in gara di Vincenzo Nibali che si cimenterà con l’UAE Tour. Lo Squalo è pronto per tornare in scena dopo un lungo inverno in cui si è allenato duramente in vista di una stagione molto intensa e importante per la sua carriera, il mirino è puntato sul Giro d’Italia e sul Tour de France ma ovviamente prima bisognerà scaldare la gamba per trovare il giusto colpo di pedale e farsi trovare ...

Ciclismo - si avvicina il debutto stagionale di Vincenzo Nibali. Lo Squalo prepara le classiche di primavera e il Giro. E sul contratto… : Domenica 24 febbraio: questa è la data dell’esordio stagionale di Vincenzo Nibali, lo Squalo debutterà all’UAE Tour e negli Emirati Arabi Uniti muoverà i primi passi in un’annata che si preannuncia particolarmente intensa e molto importante per la carriera del siciliano. Il capitano della Bahrain Merida ha posticipato di molto il suo rientro in gara rispetto alle abitudini degli ultimi anni, ha preferito effettuare una ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

Ciclismo - le corse di febbraio con la programmazione tv : debuttano Froome e Nibali : Dopo i primi appuntamenti della nuova stagione a gennaio, il Ciclismo professionistico è già pronto ad entrare a pieno regime nel mese di febbraio. Se le corse più prestigiose e storiche inizieranno a primavera, il secondo mese dell’anno è già ricco di appuntamenti interessanti e sfide di altissimo livello. Il calendario World Tour propone una sola gara, lo UAE Tour, ma ci saranno tanti altri spunti d’interesse sia nelle corse europee che in ...

Ciclismo - Chris Froome : “Voglio il quinto Tour. Nibali è un grandissimo - sogno di vincere le Olimpiadi” : Chris Froome va senza mezzi termini alla caccia del suo quinto Tour de France. Il britannico non è ancora sazio e vuole raggiungere autentici miti della bicicletta: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Questo e altro racconta nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sul Tour: “Ne ho vinti 4, ho l’età giusta per lasciare un’eredità. vincere il quinto è il modo migliore per chiudere il ...

Ciclismo : Tours Alps - sfida Nibali-Bernal : ROMA, 29 GEN - E' partita la caccia al successore di Pinot sul trono del Tour of the Alps di Ciclismo. La gara a tappe, che rappresenta l'ideale trampolino di lancio per il Giro d'Italia, si disputerà ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Con i freni a disco la bici risulta più rigida’ : Mentre molti campioni hanno già iniziato a correre e qualcuno anche a vincere, per Vincenzo Nibali manca ancora quasi un mese al debutto stagionale. Il campione del Team Bahrain Merida sta continuando la sua preparazione e presto si sposterà nelle Canarie per un periodo di allenamenti in altura sul Teide. Intanto però il vincitore dell'ultima Milano Sanremo ha presenziato anche ad un evento promozionale organizzato da FSA, uno dei partner ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e i freni per il 2019 : “Preferisco quelli tradizionali”. Scartati quelli a disco? E sul reggisella regolabile… : Vincenzo Nibali si sta preparando per affrontare al meglio una stagione davvero molto ricca che prevede in particolar modo la partecipazione al Giro d’Italia e al Tour de France, lo Squalo vorrà essere assoluto protagonista alla Corsa Rosa per inseguire il terzo sigillo ma non è un mistero che il siciliano punti a realizzare la mitologica doppietta imponendosi in entrambe le grandi corse a tappe. Il capitano della Bahrain Merida, che è ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : annunciate le due wild card. Da Froome a Nibali - quante stelle negli Emirati : La prima storica edizione del UAE Tour si annuncia ricca di campioni. La corsa a tappe nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, in programma negli Emirati Arabi dal 24 febbraio al 2 marzo, potrà contare sulla partecipazione delle diciotto formazioni World Tour, alle quali si aggiungeranno la squadra statunintense del Team Novo Nordisk e la compagine russa della Gazprom-Rusvelo. L’appuntamento si annuncia di primissimo livello. Tra le ...

Ciclismo - Martinelli : ‘Nibali è il più talentuoso che ho mai avuto - Froome è pazzesco’ : Giuseppe Martinelli è il più esperto e vincente tra i tecnici italiani del Ciclismo, soprattutto quando si parla di grandi corse a tappe. Nella sua lunga carriera ha guidato i più grandi campioni degli ultimi decenni, da Marco Pantani a Vincenzo Nibali passando per Alberto Contador. Martinelli sarà ancora nello staff tecnico della Astana in questo 2019 che sta iniziando, ma sarà impegnato in un lavoro più d’ufficio che da ammiraglia, per una sua ...

Ciclismo - cinque squadre useranno solo i freni a disco - scelta mista per Nibali : Con l’inizio della nuova stagione del Ciclismo professionistico si sono delineate anche le scelte tecniche adottate dalle varie squadre per quanto riguarda i materiali. Uno dei temi più interessanti sulle biciclette e i componenti è certamente quello inerente all'adozione dei freni a disco. Questa nuova tecnologia lanciata qualche anno fa da Colnago è stata oggetto di tante discussioni e polemiche. I dischi sono stati ritenuti responsabili di ...