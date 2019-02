Vieni da me | Miriana Trevisan tutta la verità sull' amore e Non è la Rai | Mi stava

Miriana Trevisan a Vieni da me parla del rapporto con l’ex marito Pago : In che rapporti sono oggi Miriana Trevisan e il cantante Pago Miriana Trevisan e Pago hanno formato una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Belli, affiati e complici si sono sposati addirittura due volte e hanno avuto un figlio, il piccolo Nicola. Da tempo si sono però separati: la showgirl e attrice è felice […] L'articolo Miriana Trevisan a Vieni da me parla del rapporto con l’ex marito Pago proviene da Gossip e Tv.

Miriana Trevisan a Vieni da me/ 'Non sono pentita di aver fatto Non è la Rai - ma...' : Miriana Trevisan risponde alle domande al buio di Vieni da me: da Non è la Rai alla fine del matrimonio con Pago fino al suo nuovo amore con Giulio Cavalli.