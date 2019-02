Renzi contro Salvini | “Tirava le uova ai carabinieri | ora mette le divise Ve lo dico

Il Pd contro Giarrusso (M5s) : “Vuole impiccare Matteo Renzi”. Ma la frase è del 2015 : Polemiche contro Mario Michele Giarrusso, senatore del M5s, dopo il suo gesto delle manette nei confronti dei senatori del Pd. Giarrusso rilascia un'intervista al Corriere della Sera, ma nel pezzo vengono riportate anche vecchie frasi - del 2015 - di Giarrusso. Il Pd, a partire da Matteo Renzi, va all'attacco: "Leggo un’intervista al Corriere in cui Giarrusso, portavoce M5S, dice che io dovrei ‘essere impiccato’. Penso che siamo oltre la ...

Matteo Renzi furioso contro il Movimento 5 Stelle dopo arresto dei genitori - non si placa : Matteo Renzi fuorioso contro il Movimento 5 Stelle dopo l’arresto dei genitori Non ci sta, Matteo Renzi. La reazione all’arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzie Laura Bovoli ora confinati ai domiciliari, arriva anche in un colloquio con il Corriere della Sera, firmato da Maria Teresa Meli, da sempre vicinissima al fu rottamatore. Renzi punta il dito: “Giuridicamente l’arresto è un’assurdità totale ...

Giudici contro Matteo Renzi : "Inammissibile parlare di giustizia a orologeria" : "Non è ammissibile parlare di giustizia a orologeria". Usa queste parole l'Associazione nazionale magistrati per rispondere a Matteo Renzi in merito alla vicenda degli arresti domiciliari dei genitori. "È inaccettabile parlare di interventi con finalità politiche", hanno continuato i magistrati.Il provvedimento è stato notificato a Tiziano Renzi e Laura Bovoli pochissimo tempo prima che scadesse il termine per la ...

Tiziano Renzi - il drammatico sfogo dai domiciliari : 'Orrore contro la povera Lalla. Presto la verità' : Tiziano Renzi rompe il silenzio. Lo fa su Facebook, con un post in cui dopo essere finito agli arresti domiciliari attacca: 'Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò ...

Tiziano Renzi - il drammatico sfogo dai domiciliari : "Orrore contro la povera Lalla. Presto la verità" : Tiziano Renzi rompe il silenzio. Lo fa su Facebook, con un post in cui dopo essere finito agli arresti domiciliari attacca: "Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli

Spataro contro Renzi : "L'idea di giustizia a orologeria è assurda" : ' Inutile dire che la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro ...

Autonomia - Sos dei medici contro il regionalismo : "No alla salute diffeRenziata" : Una donna malata di tumore avvolta nel tricolore: è il manifesto della campagna promossa da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e dell'Ordine di Bari

Matteo Renzi lo annuncia - voterà “SI” contro Salvini per il caso Diciotti : Matteo Renzi non si nasconde e annuncia cosa voterà per la questione Salvini-Diciotti Il caso Diciotti comincia ad agitare sempre di più la politica italiana e i risultati del voto sulla piattaforma Rousseau potrebbero aprire scenari sconosciuti finora come ad esemprio una vera e propria crisi di governo che può mettere sulla graticola il Movimento … L'articolo Matteo Renzi lo annuncia, voterà “SI” contro Salvini per il caso ...

Diciotti - Renzi : “Se M5S vota contro autorizzazione a procedere lo fa per salvare le poltrone” : Matteo Renzi interviene sul caso Diciotti: "Sono d'accordo con Zingaretti. Se cadono chiederemo le elezioni. Penso lo dica tutto il Pd. Per me cadranno, ma non lasceranno mai la poltrona. Voteranno qualsiasi cosa. Cosa farà il Pd lo deciderà il segretario del Pd. Io non farò quello che hanno fatto a me, che mi hanno sparato alle gambe da dietro".Continua a leggere

Tennis - ATP New York 2019 : LoRenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

Matteo Renzi contro Roberto Fico : "Si comporti da arbitro - non da giocatore" : "Oggi alla Camera è successa una cosa grave: il presidente della Camera si comporta come un giocatore, non è arbitro super partes. Fico, icona di una parte della sinistra, ha sottovalutato e non punito un deputato del M5s che faceva il verso delle manette". Durante la presentazione del suo ultimo libro "Un'altra strada" al Tempio di Adriano a Roma, Matteo Renzi ne approfitta per attaccare i rivali di sempre.Questa mattina, in aula ...

Matteo Renzi - nel nuovo libro il raptus contro l'M5S : 'Sdogana l'ignoranza' : C'è un passaggio del nuovo libro di Matteo Renzi , 'Un'altra strada' , in cui l'ex presidente del Consiglio ricorda l'episodio del balcone di Montecitorio, quello dal quale Luigi Di Maio esultò dopo l'...

"In tv carta igienica con faccia Renzi" - dem contro Travaglio : Il rotolo è alle sue spalle, appoggiato su una libreria. Appena l'inquadratura si stringe su Marco Travaglio, il rotolo appare per quello che è: un rotolo di carta igienica. E le macchie scure che si ...

Appello di 130 intellettuali contro autonomia 'diffeRenziata' Regioni : ... alla Repubblica voluta nel 1946 dal popolo italiano, destinato a portare al massimo il caos politico-amministrativo del Paese anche nei suoi rapporti con l'UE e col resto del mondo. Reso possibile ...