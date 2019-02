Ranocchia e Handanovic: “La fascia di capitano è solo un pezzo di stoffa”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Dal neodi oggi a un exfelice. Nella notte dell’Inter ritrovata non c’è Icardi ma ci sono eccomeIl portierone, ancora una volta imbattuto, ammette: «Lanon è un titolo nobiliare o un trofeo, ma è comunque una grande responsabilità. Anzi, per l’Inter è un privilegio. L’importante è però che ci siano quei 5-6 che tirano il gruppo.Esserenon mi ha cambiato: continuo a comportarmi come ho fatto prima e proseguirò così. Il comportamento di unè sotto la lente d’ingrandimento: spero di aiutare la squadra».E ancora: «Siamo cresciuti, ma secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento. Il gruppo è compatto».Parla Skriniar e l’exFrogSoddisfatto Skriniar: «Buona partita, il rinnovo è vicino». Poi ecco Andrea. Lui si è sempre fatto trovare pronto, da professionista esemplare.In ...