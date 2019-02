Isola 2019 eliminati | le sorelle Mihajlovic esauste | un’amara confessione

Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019 : età e fidanzata : Chi è Yuri Rambaldi dell’Isola dei famosi 2019: età e fidanzata Personal trainer nella vita ma non solo. Ex spogliarellista e modello, Yuri Rambaldi ha da sempre una grande passione per il mondo dello spettacolo. Divenuto un volto noto per aver partecipato alla prima edizione di “Ex on the beach” ora sta letteralmente infiammando le spiagge dell’Honduras con la sua presenza. In particolare nella quarta del noto ...

Isola dei Famosi 2019 - Jo Squillo "non salvata" da Marina : "Sorelle - sorelle sto cazz*!" : Appuntamento con la striscia quotidiana de L'Isola dei Famosi 2019. Marina parla con Jo Squillo della scelta effettuata da Marina La Rosa durante la catena per salvare. "Secondo te non mi dispiace? sorelle, sorelle sto cazz0" commenta la cantante, amareggiata per non essere stata salvata dalla concorrente amica. "Io ti sostengo in ogni caso, anche se tu avessi fatto una cazz*ta ti avrei sostenuta!"prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli contro Ariadna Romero : «La nomino a vita questa zo**oletta» : Riccardo Fogli insulta Ariadna - Isola 14 “La nomino a vita questa zo**oletta“. All’Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli si scaglia contro Ariadna Romero, colpevole di averlo nominato nel corso della sesta diretta del reality. “E’ la persona con cui ho avuto meno a che fare“, aveva spiegato Ariadna ad Alessia Marcuzzi per giustificare la sua nomination a Riccardo Fogli. Quest’ultimo, però, non ha ...

Isola dei Famosi 2019 : Grecia Colmenares - il compagno Chando Erik Luna l'ha tradita con Manila Gorio : Una brutta sorpresa attende Grecia Colmenares di ritorno dall'Isola dei Famosi: la diva delle soap opera è stata tradita dal fidanzato Chando Erik Luna, che ha ventisette anni meno di lei.Il modello è stato infatti paparazzato in atteggiamenti intimi in compagnia di Manila Gorio, nota manager pugliese, all'uscita di un ristorante di Gioia del Colle, come riporta il sito Bitchyf.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019: Grecia Colmenares, ...

Isola dei Famosi 2019 - gli ex gieffini contro Marina La Rosa : 'Donna ambigua - manca di coerenza' : 'E' una donna ambigua, difficile da capire', Marina La Rosa da ex gieffina della prima mitica edizione è naufragata in Honduras per partecipare all' Isola dei Famosi . A parlare di lei alcuni suoi ...

Isola 2019 Ariadna e Ghezzal - qualcosa non quadra : le parole di lui insospettiscono : Ariadna Romero e Ghezzal, è nato un’amore all’Isola 2019? Quella dell’Isola 2019 di ieri è stata una puntata che ci ha detto molto su Ariadna Romero e Francesco Acerbi, essendo stato scoperto che i due si stavano frequentando, ma che ci ha detto molto poco su Ghezzal. Eppure in molti ancor prima della diretta e […] L'articolo Isola 2019 Ariadna e Ghezzal, qualcosa non quadra: le parole di lui insospettiscono proviene da ...

Isola dei Famosi 2019/ Ascolti pessimi - la Juve da il colpo di grazia al reality : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio : Soleil è stata favorita per diventare leader : Paolo Brosio e Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2019 Dopo la sfuriata di mercoledì scorso contro la produzione dell’Isola dei Famosi 2019, ieri sera Paolo Brosio ha nuovamente attaccato il programma nel corso della diretta. Questa volta, però, nessuna arringa dovuta alle pessime condizioni in cui il gruppo è costretto a vivere a Playa Uva, ma una denuncia pacata e netta sulle condizioni di favore di cui ha goduto Soleil Sorge. Durante ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : le sorelle Mihajlovic - Riccardo Fogli e Luca Vismara in nomination : Eliminati Giorgia Venturini e Stefano Bettarini, che raggiunge Kaspar Capparoni sull’ultima spiaggia.

Ascolti TV | Mercoledì 20 febbraio 2019. In 6 - 8 mln per la Juventus (25.5%) - Isola 14.4% : Isola dei Famosi Nella serata di ieri, Mercoledì 20 febbraio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Atletico Madrid – Juventus ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la sesta puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda puntata de La Porta Rossa 2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Mistero delle Pagine Perdute ha ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola Dei Famosi 2019 sesta puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2019 sesta puntata riassunto. L’edizione numero 14 del reality show di sopravvivenza è tornata su Canale 5 mercoledì 20 febbraio. Ecco tutto quello che è successo nel sesto appuntamento serale con l’Isola Dei Famosi 2019 tra eliminati, sorprese e nomination. DOVE VEDERE LE PUNTATE Isola Dei Famosi 2019 sesta puntata riassunto: eliminati A inizio puntata abbiamo scoperto il nome del naufrago eliminato ...

Isola dei Famosi 2019/ Fogli vede la moglie e finisce in nomination - Bettarini fuori : Isola dei Famosi 2019, ieri è andata in onda la sesta puntata in prima time: ecco cosa è successo in Honduras, il riassunto.