Figlia ambasciatore Nord Corea scomparsa | Pyongyang | nessun caso politico | la ragazza

Figlia ex ambasciatore - la versione di Pyongyang : "Tornata spontaneamente" : Dopo qualche giorno, arriva la versione ufficiale della Corea del Nord sulla Figlia dell'ex ambasciatore Jo Song Gil. Secondo il documento di Pyongyang, ricevuto in esclusiva da Repubblica, tra l'ex ambasciatore scomparso e la moglie vi erano frequenti "liti per i disturbi mentali che affliggono la Figlia". La ragazza, quindi, "abbandonata" dai genitori, ha voluto spontaneamente far rientro in Corea. Per Pyongyang non vi sarebbe stato alcun ...

Aperto fascicolo su Figlia ambasciatore Nord Corea : La Procura di Roma indaga sul caso di la figlia 17enne dell'ex ambasciatore della Corea del Nord nella Capitale, che sarebbe tornata in patria il 14 novembre scorso. Il fascicolo d'inchiesta - si spiega - è un modello 45, senza ipotesi di reato o persone indagate. Al momento nell'incartamento, all'attenzione da stamattina del procuratore aggiunto Francesco Caporale, c'è una informativa della Digos della Polizia in cui si ricostruisce brevemente ...

Corea del Nord - Figlia ex ambasciatore tornata a Pyongyang. Salvini : “Non c’entro nulla - chiedete alla Farnesina” : “chiedetelo al ministero degli esteri, è una questione di ambasciate. Io non ne sapevo nulla, non c’entro nulla”. Matteo Salvini a Radio anch’io torna sulla vicenda della figlia dell’ambasciatore NordCoreano di stanza a Roma, e presunto disertore, che secondo un dissidente di Pyongyang sarebbe stata rimpatriata a forza. Mentre dei genitori continua a non esserci traccia. Il ministro dell’Interno chiede di ...

