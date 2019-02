Brigitta Boccoli | secondo figlio in arrivo da Stefano Orfei

Brigitta Boccoli è incinta : secondo figlio per Stefano Orfei : Brigitta Boccoli e Stefano Orfei aspettano il secondo figlio Cicogna in volo per Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. La coppia più famosa del circo italiano è in attesa del secondo figlio. Ad annunciarlo l’attrice e showgirl al settimanale Nuovo. “Finora non eravamo riusciti a concretizzare il progetto, visti gli impegni lavorativi. Sono sicura che Manfredi […] L'articolo Brigitta Boccoli è incinta: secondo figlio per Stefano ...