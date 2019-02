Jeff Bezos | divorzio | casa | patrimonio e figli Chi è il capo di Amazon

Jeff Bezos - il National Enquirer e un vero dramma americano : Il presunto ricatto del settimanale scandalistico ai danni del proprietario di Amazon riguarda l’Arabia Saudita, l’elezione di Trump e la natura del potere. Leggi

Cosa si cela dietro il ricatto denunciato da Jeff Bezos? : ... fondatore e capo di Amazon, proprietario del Washington Pos t, centosessanta miliardi di patrimonio stimato che lo fanno essere secondo Forbes l'uomo più ricco del mondo. Le parti evidenti della ...

La spy story contro Jeff Bezos : New York. Da giovedì sera, da quando Jeff Bezos ha rivelato il ricatto tentato contro di lui dal tabloid National Enquirer, ci sono alcuni punti chiari e altri no. I punti chiari sono che la America Media Inc che possiede il tabloid e alcune foto nude di Bezos non può pretendere di sfidare il propri

Chi è David J. Pecker - l’uomo che ha ricattato Jeff Bezos : David J. Pecker. (foto: Francois Durand/Getty Images) La sua buona stella non è riuscita a proteggerlo. Nei giorni scorsi anche Jeff Bezos è stato ricattato. La minaccia recitava più o meno così: “O il tuo giornale smette di indagare sui problemi finanziari del National Enquirer e del suo editore, o noi pubblichiamo alcune tue foto private”. Il fondatore di Amazon ha denunciato il fatto con un lungo post su Medium. “Nei giorni scorsi mi è ...

Jeff Bezos denuncia il ricatto di un tabloid vicino a Trump : Jeff Bezos, fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, ha pubblicamente accusato il tabloid americano National Enquirer di estorsione e minaccia nei suoi confronti. Rifiutando di cedere al ricatto, il patron della multinazionale di ecommerce ha pubblicato le prove dell’intimidazione in un lungo post sulla piattaforma online Medium. Tutto inizia quando David J. Pecker, a capo del gruppo American Media, a sua volta proprietario ...

Jeff Bezos denuncia : ricattato da tabloid vicino a Trump : New York, 8 feb., askanews, - Il numero uno di Amazon e proprietario del Washington Post Jeff Bezos ha accusato l'editore del National Enquirer di averlo ricattato minacciandolo di pubblicare ...

Amazon - Jeff Bezos accusa una rivista vicina a Trump di estorsione e ricatti per foto osé : Jeff Bezos, il 'leggendario' proprietario di Amazon, ha scritto un lungo post su Medium in cui ha denunciato che Ami, l'editore del National Enquirer, l'avrebbe ricattato. Nel post, Bezos ha spiegato che gli avvocati dell'editore avrebbero contattato i suoi legali con la minaccia di pubblicare alcune immagini private che il patron di Amazon aveva inviato a Lauren Sanchez, la sua ragazza. L'editore avrebbe chiesto a Bezos di specificare che non ...

Il ricatto contro Jeff Bezos : Un tabloid americano vicino a Trump ha minacciato il capo di Amazon ed editore del Washington Post con la pubblicazione di foto private, e lui ha deciso di raccontare tutto

Jeff Bezos denuncia : "Tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé" : "No grazie Mr Pecker", dice Jeff Bezos su Medium e denuncia di essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, il tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data di Donald Trump. "No grazie, Mr Pecker" scrive dunque il Ceo di Amazon prima di aggiungere con una punta di ironia: "Mi è stata fatta ...

Jeff Bezos - Ceo di Amazon : “Giornale vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé” : L’accusa del numero uno di Amazon Jeff Bezos: dice di essere stato oggetto di ricatto e di un tentativo di estorsione da parte del National Enquirer, tabloid scandalistico vicino al presidente Donald Trump che avrebbe minacciato di pubblicare delle fotografie nude di lui e della giornalista Lauren Sanchez.Continua a leggere

Jeff Bezos ha detto di aver subito ricatti e tentativi di estorsione per alcune foto osé : Ami avrebbe chiesto a Bezos di negare ogni motivazione politica dietro la pubblicazione da parte del National Enquirer della sua relazione con la Sanchez. Il post dell'uomo più ricco del pianeta si ...

Jeff Bezos accusa il tabloid National Enquirer di 'ricatto ed estorsione' : Il numero uno di Amazon Jeff Bezos accusa la proprietà del tabloid National Enquirer , vicina al presidente Donald Trump , di "ricatto ed estorsione", per aver minacciato via email di pubblicare delle ...

Jeff Bezos : divorzio - casa - patrimonio e figli. Chi è il capo di Amazon : Jeff Bezos: divorzio, casa, patrimonio e figli. Chi è il capo di Amazon Chi è Jeff Bezos e moglie Jeff Bezos, Mr Amazon,è l’uomo più ricco del pianeta. La (ex) moglie MacKenzie Tuttle potrebbe apprestarsi a diventare la divorziata più ricca del mondo. Nel mondo del gossip è notizia da prima pagina, soprattutto vista la recente scoperta che Bezos è già con un’altra donna, Laura Sanchez, una giornalista messicana di 49 anni. Relazione che ...