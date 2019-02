Formigoni va in carcere | Cassazione riduce condanna a 5 anni e 10 mesi

Si aprono le porte del carcere per Roberto Formigoni : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per corruzione che era stata inflitta a settembre 2018 all’ex Governatore della

Formigoni - condannato a 5 anni e 10 mesi : sconto per il crac del San Raffaele - ma andrà in carcere : È stato condannato a 5 anni e 6 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San...

Il caso Maugeri - Formigoni va in carcere Cassazione riduce pena a 5 anni e 10 mesi : L’ex governatore della Lombardia, che ha 71 anni, dovrà andare in carcere senza godere dei benefici penitenziari, a partire dalla detenzione ai domiciliari. Ridotta la pena per avvenuta prescrizione di uno dei due capi di imputazione

