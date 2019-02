Fernanda Lessa sono uscita da una brutta dipendenza dell’alcol

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 21 febbraio 2019)senza freni al settimanale “Chi”, racconta di essereda unada alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali – racconta l’ex modella e deejay -. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti. A un certo punto il mio conto aveva sei zeri. Che c***o m’importava. Ero su un treno in corsa e basta». Oggiè sposata felicemente con Luca Zocchi. Liberarsi dalla schiavitù dalla cocaina è stato meno difficile di fare meno dell’alcol: «Dalla coca nedopo la moda. L’alcool mi ha fregato la vita. Mi facevo tre bottiglie di ...