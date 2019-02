22 febbraio 1994 | 25 anni fa l' ultimo concerto italiano dei Nirvana

Blastingnews

: Il 20 febbraio del 1967 nasceva ad Aberdeen Kurt Cobain, icona del grunge e frontman dei Nirvana. Una vita, la sua,… - Corriere : Il 20 febbraio del 1967 nasceva ad Aberdeen Kurt Cobain, icona del grunge e frontman dei Nirvana. Una vita, la sua,… - FilippoGrard : RT @ComitatoFVG: Le immagini della staffetta di Lillehammer 1994. Venerdì 22 febbraio è il 25. anniversario di una delle più grandi imprese… - ComitatoFVG : Le immagini della staffetta di Lillehammer 1994. Venerdì 22 febbraio è il 25. anniversario di una delle più grandi… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Esattamente 25fa, il 22del, itennero al Palaghiaccio di Marino, poco distante da Roma, l'in terra italiana e uno degli ultimi show della loro carriera.IlLa band godeva in quel momento di grande popolarità: con tre album in studio hanno conquistato migliaia e migliaia di fan, guidati da un leader come Kurt Cobain, simbolo di una generazione arrabbiata e nichilista.Prima delera molto forte l'attesa dei tantissimi adolescenti in attesa con gli zainetti prima dell'apertura dei cancelli: Kurt Cobain, però, non sembrava in grande spolvero. Immobile durante il, non cambiò la sua posizione e la sua voce non sembrò graffiare come al solito. La scaletta, comunque, procedette senza interruzioni per un'ora circa: ma ad un certo punto Kurt, dopo Heart-Shaped Box voltò le spalle al pubblico, si recò dietro le quinte e ...