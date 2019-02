U&D | Barbara De Santi attacca Gemma Galgani | “Ci fai andare di traverso il pranzo”

Rosa e Pietro aspettano un bebè : l'ex tronista di U&D l'ha rivelato da Barbara D'Urso : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che abbiamo visto nascere a Uomini e donne, il popolare dating show ideato da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore si erano diffuse diverse voci sulla coppia, tra cui quella secondo la quale i due fossero ad un passo dalla rottura definitiva adesso che mancavano pochi mesi al matrimonio. Ma a quanto pare non era la realtà dei fatti, dato che questo ...

Rosa Perrotta in dolce attesa : l'ex di U&D lo ha annunciato oggi da Barbara D'Urso : La puntata odierna di Domenica Live si è rivelata ricca di colpi di scena. Una delle vicende in grado di generare maggiore stupore, tra il pubblico in studio e quello da casa, è stata l'inedita confessione di Rosa Perrotta. Dopo diversi giorni, durante i quali si vociferava di un'ipotetica rottura tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il suo futuro marito Pietro Tartaglione, è arrivata finalmente la verità: Rosa Perrotta aspetta un bambino. La ...

Anticipazioni U&D del 7 gennaio : Gemma ci riprova con il suo ex - Barbara infuriata (Video) : Sta per tornare in onda su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e Donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la lunga pausa per il periodo natalizio, ecco che il dating show di Canale 5 riaprirà nuovamente i battenti a partire da lunedì 7 gennaio 2019, come sempre alle ore 14.45. E in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sono state diramate le prime Anticipazioni su ...

U&D - Sebastiano rimproverato da Maria De Filippi - Barbara attacca Gemma : 'E' la più furba' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sebastiano e Barbara De Santi. Se il cavaliere è stato ammonito dalla conduttrice per aver offeso Gemma, Barbara ha rilasciato un'intervista dove ha lanciato frecciatine ai protagonisti del trono over. Sebastiano offende Gemma, Maria lo rimprovera Sebastiano torna a far discutere dopo essere ...