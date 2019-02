Torta al limone simil Mulino Bianco

cosacucino.myblog

La torta al limone che creò un mito!

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)alINGREDIENTI Ingredienti per la frolla 380 g di farina 00 120 g di zucchero 130 g di burro 1 uovo 1 tuorlo 8 g di lievito per dolci scorza grattugiata di 11 pizzico di sale Ingredienti per la crema al300 g di latte 80 g di panna 15 g di burro 150 g di zucchero 3 tuorli 45 g di amido di mais scorza grattugiata di 2 limoni 1 fialetta di aromao 4 cucchiai di Limmì succo diIngredienti per lamargherita 75 g di farina 00 50 g di fecola di patate 3 uova 80 g di zucchero 40 g di burro 70 g di latte 8 g di lievito per dolci scorza grattugiata di 1semi di mezza bacca di vaniglia 1 pizzico di salePreparazione Cominciare con la preparazione della crema al: in un pentolino mettere latte e panna con la scorza grattugiata dei limoni, intanto in una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere ...