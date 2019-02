Per iniziativa di BCsicilia e Istituto Mattarella Dolci si presenta il

Importante iniziativa Per la prossima giornata di campionato : Importante iniziativa in vista della prossima giornata di campionato, saranno esposti striscioni a sostegno della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Non e’ un gioco” di SOS Villaggi dei Bambini, per fornire un supporto concreto alle donne vittime di violenza. Durante il turno di campionato tutte le squadre accederanno al campo reggendo lo striscione dedicato alla campagna, mentre i maxi-schermi e gli speaker ...

La MotoGp omaggia Valentino Rossi : l’iniziativa Per il 40° compleanno del Dottore : Valentino Rossi sabato soffierà 40 candeline: l’iniziativa della MotoGp per omaggiare il campione italiano Manca sempre meno al compleanno di Valentino Rossi, il Dottore compirà ben 40 anni il pRossimo 16 febbraio ma il suo animo rimane lo stesso di quel ragazzino pronto a festeggiare le vittorie con ironia e scenette esilaranti. Tutto il mondo celebrerà il 40° compleanno di Valentino Rossi, che passerà la sua giornata con amici e ...

DisPersione insediamenti : iniziativa "troppo estrema"

DisPersione insediamenti : iniziativa estrema - dice USC

Chiaro no all'Iniziativa contro la disPersione degli insediamenti

Verso un no all'Iniziativa contro la disPersione degli insediamenti

Iniziativa contro disPersione insediamenti al voto fino alle 12.00

Palline da tennis sotto le sedie contro il rumore in classe/ Sassari - iniziativa tutela alunni iPersensibili : Curiosa iniziativa in una scuola in provincia di Sassari: Palline da tennis sotto le sedie contro il rumore in classe, ecco di cosa si tratta.

Lanciata oggi a Berna "iniziativa Per i ghiacciai"

Botta - i buoni architetti sostengono iniziativa disPersione

Perde terreno l'iniziativa contro la disPersione degli insediamenti

SuPer Bowl - L'iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia Per la finalissima di NFL : Nell'intervallo della partita ci saranno altri momenti di spettacolo e di intrattenimento con domande e curiosità sul mondo del football. , Spr/AdnKronos,

SuPer Bowl – L’iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia Per la finalissima di NFL : Football: la lunga notte del Super Bowl all’Hard Rock Cafe. La splendida iniziativa a Roma, Firenze e Venezia Sport, musica, piatti speciali, coreografie acrobatiche e atmosfera da occasione unica ma aperta a tutti. Domenica 3 febbraio, come da tradizione, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il football sarà protagonista con la lunga notte ”The Big Game”, con la proiezione in diretta della 53esima finale del ...

Oggi a Ragusa l'iniziativa "Viva Sofia - due mani Per la vita" : Per tutta la giornata di Oggi, alle Masserie di Ragusa, una campagna di informazione chiamata "Viva Sofia due mani per la vita" organizzata dal Lions