Morto nel sonno David Cittarella | giovane atleta delle Fiamme Oro

Cinema in lutto. Era nell’episodio di Montalbano di lunedì 18 febbraio - è Morto subito dopo : Addio a Giulio Brogi. L’attore si è spento oggi all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto. Lo riporta il quotidiano ‘L’Arena’ di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1935. Celebre in televisione per ‘L’Eneide’ del 1971 e l’ultimo episodio della serie ‘Il Commissario Montalbano’, ‘Un diario del ’43’, andato in onda lunedì 18 febbraio. Episodio che ...

Comiso - bimbo di 6 mesi trovato Morto/ Decesso nel sonno o omicidio? Si indaga : Un bimbo di 6 mesi è stato trovato senza vita in quel di Comiso, in provincia di Ragusa. Indagini in corso per scoprire cos'è successo

Giulio Brogi è Morto : l'attore aveva 83 anni - divenne famoso interpretando Enea nel 1971 - ultima apparizione con Montalbano e 1994 : Giulio Brogi si è spento oggi nel tardo pomeriggio a Negrar in vento. Un'uscita di scena da grande attore quale è sempre stato: ad apprezzarlo oltre 10 milioni di spettatori, il pubblico di Rai1, del ...

Padova - il padre cerca di svegliarlo ma lui non risponde : David è Morto a 16 anni nel sonno : Lutto a Padova e nel mondo dell'atletica giovanile per la morte di David Cittarella, 16 anni: a scoprire il suo corpo senza vita è stato il padre, che voleva svegliarlo per andare a scuola. Forse un malore la causa del decesso, avvenuto nel sonno: "Una di quelle notizie che non vorresti mai comunicare".Continua a leggere

