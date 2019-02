Juve a Madrid | Paratici vede Mendes | possibile scambio di mercato col Real

Atletico Madrid e Juventus - pronte ad affrontarsi stasera. Lazio-Siviglia alle 18 : Sentimenti contrapposti quelli dei giocatori juventini, che ieri hanno raggiunto Madrid per il primo atto degli ottavi contro l'Atletico di Diego Simeone. Se infatti, il mix di ottimismo e ...

Atletico Madrid-Juventus probabili formazioni : novità dal 1' : Atletico MADRID JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di Champions League tra Atletico Madrid-Juventus, valida per l’andata degli ottavi della massima competizione europea. Allegri sembrerebbe aver sciolto i dubbi della vigilia. Ovviamente in porta giocherà Szczensy. In difesa Cancelo sembrerebbe esser in netto vantaggio su De Sciglio per il […] More

LIVE Juventus-Atletico Madrid - Champions League in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 20 febbraio si gioca Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri saranno impegnati al Wanda Metropolitano contro i colchoneros in una sfida davvero da brividi, i Campioni d’Italia hanno pescato l’avversario peggiore dall’urna di Nyon e ora se la dovranno vedere con l’agguerrita compagine spagnola che ha tutte le carte in regola per dare del ...

Champions League - Atletico Madrid-Juventus : tocca a Cristiano Ronaldo : Come direbbe Max Allegri, le chiacchiere sono finite. Anche per la Juventus inizia la "vera" Champions League , quella dei confronti andata/ritorno ad eliminazione diretta, la fase che poi porta alla ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : andata già decisiva. Serve un gol nella tana dei Colchoneros : Stasera alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Juventus si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo. Due compagini accomunate non soltanto dagli esiti ...

Diretta Atletico Madrid-Juve di oggi visibile anche in streaming online sul sito RaiPlay : Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2019 e quest'oggi, mercoledì 20 febbraio, è in programma l'andata degli ottavi che vedrà protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri, la quale sarà impegnata nella super sfida contro l'Atletico Madrid. Un match decisamente molto atteso dai fan della squadra bianconera, i quali questa sera potranno seguirlo sia in Diretta televisiva sui canali gratuiti Rai che in streaming online accedendo al ...

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Atletico Madrid-Juventus in tv e streaming : orario d’inizio e programma : Allo Stadio Wanda Metropolitano, l’impianto in cui andrà in scena anche la finale, oggi prenderà il via il cammino della Juventus nella fase ad eliminazione diretta della Champions League 2019. Appuntamento con gli ottavi di finale, la gara di andata va in scena in terra spagnola, nella tana dell’Atletico Madrid: attenzione alla banda del Cholo Simeone che cercherà sicuramente di portare a casa il risultato in vista del ritorno a ...

Atletico Madrid Juve per la Champions o L'isola dei famosi? La tv del 20 febbraio : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Per chi ...

Atletico Madrid-Juventus stasera alle 21 - live su RaiUno : arbitra Felix Zwayer : Anche questa settimana si rinnova per tutti gli amanti del bel calcio, l'appuntamento con lo spettacolo della Champions League. Mercoledì 20 febbraio, infatti, la Juventus di Massimiliano allegri affronterà al Wanda Metropolitano di Madrid, l'Atletico di Simeone in una sfida valevole per il turno di andata degli ottavi di finale della competizione più importante d'Europa. Ma dove sarà possibile guardare la sfida in televisione? La si potrà ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Atletico Madrid-Juventus - Pjanic : 'Vogliamo tornare al Wanda per la finale' : "Punizioni? Se ce ne sarà una, la batto io" Ai microfoni di Sky Sport, Pjanic si è anche soffermato su un tema molto dibattuto in casa Juventus: i calci di punizione. Sin qui Cristiano Ronaldo non ha ...

Atletico Madrid-Juventus : le probabili formazioni : Vigilia di Atletico Madrid-Juventus e restano ormai pochi dubbi sui 22 che scenderanno in campo al Wanda Metrpolitano per la sfida d'andata degli ottavi di Champions League . È stato lo stesso ...

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League 20-02-2019 e Analisi : Probabili Formazioni Atletico Madrid-Juventus. C’è grande carica, c’è grande energia nelle due Formazioni in vista dell’andata degli ottavi di Champions League al ”Wanda Metropolitano”. Una sfida che metterà di fronte due grandi allenatori come Diego Pablo Simeone e Masimiliano Allegri, ma anche grandi campioni come Antoine Griezmann e Cristiano Ronaldo.Come arriva l’Atletico Madrid?Dopo due finali perse ...