Il City vince in 10

Incredibile Manchester City - vince 6-0 contro il Chelsea : Aguero mattatore - Guardiola supera Sarri [FOTO] : 1/48 AFP/LaPresse ...

Premier League - il Tottenham vince 3-1 con il Leicester e vola a -5 dalla vetta. Alle 17.00 City-Chelsea : LONDRA - La domenica di Premier si apre a Wembley con il Tottenham che batte 3-1 il Leicester grazie Alle giocate di Eriksen, gol ed assist, e le parate di Lloris che neutralizza Vardy dagli undici ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Dmitry Loginov vince a Park City - settimo Edwin Coratti : Un Millenial in trionfo in quel di Park City. In terra statunitense è andato in scena oggi il Mondiale per quanto riguarda il PGS di Snowboard parallelo e, alla seconda partecipazione iridata in carriera, Dmitry Loginov, russo classe 2000, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Una vittoria davvero fatta di gran classe: potrebbe essere sbocciato oggi il nuovo fenomeno della disciplina. Due podi in carriera, entrambi però nello slalom. ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la francese Berder vince a Salt Lake City. Irene Vecchi sale sul podio : La francese Cecilia Berder trionfa nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City. La transalpina torna alla vittoria dopo oltre due anni e anche in quella occasione si gareggiava negli Stati Uniti, ma a New York. Berder in finale ha sconfitto l’ungherese Anna Marton solamente all’ultima stoccata per 15-14. La magiara in semifinale aveva superato Irene Vecchi per 15-9, ma la toscana si è comunque consolata con ...

Premier League - 23ª giornata : il Liverpool vince 4-3 - il City batte l'Huddersfield : Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata. Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. vince anche ...

Premier - il Manchester City vince e rimane a 4 punti dal Liverpool : Agevole successo esterno del Manchester City che battendo 3-0 l'Huddersfield, ultimo in classifica, è rimasto a -4 dal Liverpool capolista della Premier League. Di Danilo al 18' del primo tempo, ...

Fa Cup - City senza freni : vince 7-0. Ranieri fuori con l'Oldham - 4ª serie - ! : Fine settimana dedicato all'Fa Cup in Inghilterra, dove nei trentaduesimi di finale trionfa il City di Guardiola, mentre il Fulham del nostro Claudio Ranieri subisce una cocente delusione per mano ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Petra Vlhova batte Mikaela Shiffrin in un’avvincente finale. Irene Curtoni out ai quarti : Nel City Event femminile di Oslo, prima gara del 2019 per la Coppa del Mondo di sci alpino, è andata in scena la finale più attesa tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: al termine delle due manche si è imposta la slovacca con 39 centesimi di vantaggio sull’americana. Vlhova, alla sesta affermazione della carriera, la prima di sempre in un parallelo, ha sfruttato al meglio una maggiore potenza fisica rispetto all’avversaria che le ha ...

Premier League - i risultati della 20giornata : il City rialza la testa - vince anche il Burnley : Seconda parte della 30giornata di Premier League che sta per concludersia in questa ultima domenica del 2018. Dopo la lezione inflitta dal Liverpool all'Arsenal e il sorprendente ko casalingo del ...

André Silva pazzo per la playstation : 'Per vincere scelgo Barcellona o Manchester City' : vincere sempre, facendo gol. Anche fuori dal campo, il chiodo fisso di André Silva è lo stesso. L'attaccante portoghese del Siviglia ha però rivelato che davanti alla consolle, una delle sue grandi ...