Google Assistant supera quota 4000 Azioni ma è ancora molto lontano da Amazon Alexa

NVIDIA SHIELD TV si traveste da Google Home con la nuova integrazione di Google Assistant : Finalmente anche in Italia NVIDIA SHIELD TV riceve l'integrazione con Google Assistant e si trasforma a tutti gli effetti in un Google Home.

Google Assistant si rifà nuovamente il trucco con icone colorate e nuove schede per le attività : Google introduce nuove icone colorate nel carosello di azioni di Google Assistant e ridisegna le schede con i comandi vocali disponibili.

Google Assistant ha mostrato annunci pubblicitari in risposta ad un utente : Google Assistant ha mostrato degli annunci nei risultati di ricerca ad un utente, resta da capire se si sia trattato di un bug o di un infausto presagio.

Google rilascia Chrome OS 72 con l'integrazione di Google Assistant e altre novità : Il team di Chrome OS ha dato il via al rilascio della versione 72, introducendo alcune interessanti novità. Scopriamo insieme quali sono

Google Assistant o Amazon Alexa? I nostri consigli per la scelta : Smart speaker e assistenti per la casa, quale scegliere? Meglio il mondo di Amazon Alexa o quello di Google Assistant? Ecco una guida rapida da leggere prima di fare l'acquisto.

La scorciatoia per Google Assistant è visibile anche nella homepage Google su dispositivi mobili : nella homepage di Google, sui dispositivi mobili, è ora visibile una scorciatoia per accedere più rapidamente a Google Assistant.

TimberX è un lettore musicale che supporta Wear OS - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : TimberX è un lettore multimediale open source particolarmente versatile che supporta vari fattori di forma per adattarsi a varie tipologie di dispositivi e piattaforme, tra cui smartphone e tablet, dispositivi Wear OS by Google, Android Auto, dispositivi con Google Assistant, Chromecast e altri dispositivi di trasmissione.

Chrome OS si prepara a introdurre le routine di Google Assistant e una pagina di gestione con le app Android : Il canale Canary di Chrome si è arricchito di una nuova pagina di gestione delle app, attivata da un apposito flag. Scopriamo come funziona

Google Assistant può essere il vostro traduttore personale - in tempo reale (ma fa paura) : Dopo aver mostrato la funzione al CES 2019, Google ha rilasciato la modalità traduttore sugli altoparlanti e display intelligenti, ma c'è ancora molto lavoro da fare.

Google Assistant sbarca su Nest Secure e lo rende più smart : Il team di Google ha annunciato l'introduzione di una nuova feature per Nest Secure: stiamo parlando del supporto a Google Assistant

MIUI 10 ora ha una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 : L'abilitazione de gesti a schermo intero implica la rinuncia alla scorciatoia per accedere a Google Assistant tramite la pressione prolungata del tasto home, pertanto Xiaomi ha introdotto nella MIUI 10.2.1 la possibilità di attivare l'assistente Google tenendo premuto in tasto di accensione per 0,5 secondi.

Google Assistant prova a rimetterci in forma con Freeletics Challenge - non in italiano : Google Assistant lancia Freeletics Challenge, una sfida gratuita che promette di migliorare la nostra forma fisica in appena 14 giorni.

Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi : Un trick segnalato dalla pagina Facebook 'Bari VHS' dimostra come Google Assistant sia in grado di rispondere a uno dei più classici insulti in dialetto barese citando Lino Banfi. L'Assistente Google in questo caso sfodera l'intercalare dialettale del capoluogo della Puglia trasformando la 'A' di Bari in 'E' in stile Lino Banfi.