Crolla tunnel ferroviario nel sud della Francia

Francia - Crolla tunnel ferroviario : un operaio sotto le macerie : E’ crolla to questa mattina un tunnel ferroviario situato nel sud della Francia , tra i Comuni di Saint-André les Alpes e Moriez: lo ha reso noto il prefetto del dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. Secondo quanto riporta “La Provence”, tre operai si trovavano sul posto, al lavoro per il tunnel , e uno di loro è rimasto intrappolato sotto le macerie : si tratterebbe di un uomo di 45 anni di nazionalità straniera. Sono ...

Crolla tunnel in miniera d’oro in Afghanistan : 25 morti : Un tunnel è Crollato all’interno di una miniera d’oro in Afghanistan provocando la morte di almeno 25 persone: secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto nella provincia nordorientale di Badakhshan. Al momento del crollo si trovavano nel tunnel una cinquantina di minatori, ha riferito alla Dpa l’esponente del Consiglio provinciale Abdullah Naji Nazari. L'articolo Crolla tunnel in miniera ...