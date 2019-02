' Bu' a comizio di Salvini | denunciati due ragazzi | Mura PD attacca il ministro VIDEO

Gridarono “buuu” a un comizio di Matteo Salvini : due ragazzi denunciati : Due giovani sardi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver protestato per il modo in cui le forze dell'ordine li avevano bloccati durante un comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini a Oristano. Sempre in Sardegna, una ragazza è stata multata per aver affisso dei volantini che criticavano il leader leghista.Continua a leggere

Sanremo 2019 - Matteo Salvini chiude il comizio cantando Baglioni : "Al Festival tifo per Il Volo" : "A Sanremo faccio il tifo per i ragazzi abruzzesi, 'il Volo'". Così Matteo Salvini, a Pescara, dal palco dell'evento elettorale finale per le regionali del 10 febbraio prossimo. Salvini aveva ironizzato sui limiti imposti ad un ministro, cibo e altro, spiegando però che "un ministro mangia, dorme e si fa anche la doccia cantando le canzoni di Baglioni così mettiamo a posto le cose".Dal palco infatti aveva promesso che, dopo ...

Regionali Abruzzo - Salvini al comizio : “Veloci - c’è Sanremo…”. E ironizza su Baglioni e Bisio : “Dobbiamo far veloce perché poi tutti dobbiamo andare a vedere Sanremo… ci sono le cartoline di Baglioni e Bisio (con i quali sia lui che il suo social media manager sono entrati in polemica prima e durante il festival, ndr) fuori da firmare e appendere in camera”, così il ministro Matteo Salvini intervenendo a un comizio per le Regionali in Abruzzo, dove si vota domenica. Il vicepremier poi ha aggiunto: “A parte gli ...

Sanremo 2019 - Salvini al comizio : “Anche se lì non mi amano - vi auguro un buon Festival”. E la signora : “Manco morta” : “Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto ‘Questo piccolo grande amore'”. A dirlo, in un comizio in piazza a Terni insieme al sindaco della città, il leader della Lega, Matteo Salvini. I presenti hanno risposto ridendo e una signora ha urlato: “Manco morta”. L'articolo Sanremo 2019, Salvini al comizio: “Anche se lì non mi amano, vi auguro un buon ...

Urla "Assassino di m.." a Salvini durante il comizio a Giulianova : ecco la replica del vicepremier : Matteo Salvini è andato a Giulianova a sostenere la candidatura di Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno è stato contestato da una persona sotto ...

comizio di Salvini con maglia del Giulianova - ma la società calcistica si dissocia : Teramo - "A Giglie di Capitano ne abbiamo solo uno e il suo nome è Federico Del Grosso. Sempre e solo Forza Giulianova". E' quanto si legge in un post su Facebook della squadra di calcio di Giulianova, che prende le distanze dalla scelta di Matteo Salvini di indossare ieri, a un Comizio, la maglietta giallorossa. "Il Giulianova a nome del Presidente Luciano Bartolini, dirigenti e tesserati - si legge - si dissocia da ...

Teramo - lancio di uova al comizio di Salvini : colpita una signora. E il ministro : “Ma chi è ‘sto coglione?” : lancio di uova al comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, ad Atri, in provincia di Teramo. “Ma chi è quel coglione che lancia le uova?” si è interrotto, a un certo punto, il ministro dell’Interno. A essere colpita una signora, che Salvini ha fatto salire sul palco. L'articolo Teramo, lancio di uova al comizio di Salvini: colpita una signora. E il ministro: “Ma chi è ‘sto coglione?” proviene da Il Fatto ...

Salvini al comizio con la maglia del Giulianova/ Replica della società : "no strumentalizzazioni politiche" : Salvini al comizio con maglia della Real Giulianova: 'me l'hanno regalata'. Contestato dai tifosi, Replica della società 'no strumentalizzazioni politiche'

Uovo al comizio manca Salvini e colpisce una donna : il vicepremier si scusa : Il vicepremier , impegnato in un comizio per le regionali in , è stato protagonista di un fuoriprogramma in diretta streaming da Atri , Teramo, . Il ministro dell'Interno si è interrotto quando un ...

Teramo - al comizio di Salvini la richiesta dal pubblico : “Togli la scorta a Saviano”. E lui : “Ma chi è Saviano?”. E la folla ride : Dopo il caso di Afragola, in cui i simpatizzanti ed elettori di Matteo Salvini gli avevano chiesto di “non pagare più la scorta a Saviano”, una domanda analoga arriva dal pubblico presente a Campli (Teramo). “Togli la scorta a Saviano” viene chiesto ripetutamente al ministro dell’Interno. Che replica con ironia: “E chi è Saviano?”. I presenti reagiscono ridendo e applaudendo il leader della Lega, in tour ...

Elezioni Abruzzo - Salvini indossa la maglia del Giulianova calcio per il comizio in piazza : Agenzia Vista, Giulianova, TE,, 02 febbraio 2019 Salvini arriva sul palco a Giulianova e va a salutare i sostenitori sulle note di 'Vincero' Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ricevuto una ...

Salvini - un comizio elettorale con la divisa della polizia è un insulto ai poliziotti e alla democrazia : ... insomma, denota uno scarso senso delle istituzioni e la totale mancanza di percezione del confine, da parte di Salvini, tra partito e stato, tra ciò che è suo come leader di una forza politica e ciò ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il direttore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...