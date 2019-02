Ricerca | no ai test sugli animali | 53 mila firme consegnate a Casellati

Ricercatrice napoletana scopre testo inedito di Pier Paolo Pasolini nascosto per 50 anni : Un dattiloscritto autografo, che Pier Paolo Pasolini aveva scritto in occasione della presentazione a Roma del volume "Degli Angeli" di Rafael Alberti nel 1966, è stato ritrovato da una dottoranda dell'Università di Salerno e aggiunge importanti conoscenze sull'ammirazione che Pasolini nutriva per il poeta spagnolo esule in Italia.Continua a leggere

130 RicercaTORI CONTRO TEST NO-VAX SUI VACCINI / 'Serve corretta informazione' : VACCINI, RICERCATORI CONTRO i no vax di Corvelva: 'I risultati dei loro TEST sono completamente infondati'. Alzano la voce 130 RICERCATORI

Università e Ricerca : gli studenti contestano i tagli - il governo parla di accantonamenti. Fondi sacrificati per l'accordo con Europa : ... da un lato, non ha eliminato la figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio e, dall'altro, non ha previsto "una politica di assunzione e stabilizzazione di personale docente che ...

Google testa nuove schede di Ricerca per film - musica - personaggi e non solo : Google sta portando avanti dei test per rinnovare la veste grafica delle schede di ricerca relative a film, musica, libri, personaggi e quant'altro. L'articolo Google testa nuove schede di ricerca per film, musica, personaggi e non solo proviene da TuttoAndroid.