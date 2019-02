L' installazione sui morti nel Mediterraneo arriva a Centocelle 

agi

(Di martedì 19 febbraio 2019) Anche Roma diventa “”, il progetto del collettivo Arte Resistente tocca anche la capitale, piazza dei Mirti per l'esattezza, quartiere Centocelle. Il messaggio è chiaro e apertamente rivolto al ministro dell'Interno Salvini: “Nell'indifferenza muore la nostra umanità. Nella paura annega la nostra solidarietà. Il nostro naufragar c'è dolce in questi mare?“.L'opera ritrae numerose braccia che emergono dall'asfalto della piazza, braccia che emergono come da un mare per chiedere aiuto. Ma “” non è un'opera originale e nemmeno unica, trattasi più che altro di un progetto che il collettivo Arte Resistente ha regalato all'Italia e chiunque è libero di poterlo fare proprio nella propria città.Sulla pagina Facebook del collettivo infatti un video tutorial spiega come realizzare il proprio “”, un mare che al momento tocca 17 piazze italiane di ...