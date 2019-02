L’illecito tramite attività di linking | una giurisprudenza romana consapevole dei

leggioggi

: Secondo il Garante della privacy Facebook potrebbe aver raccolto e utilizzato in modo illecito dati raccolti in occ… - Strangerbot1 : Secondo il Garante della privacy Facebook potrebbe aver raccolto e utilizzato in modo illecito dati raccolti in occ… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il casoNel 2012 veniva creata una pagina su Facebook avente ad oggetto il cartoon Kilari. Nella pagina FB venivano postate immagini della cantante della sigla (V Ponzone) e dei link che conducevano -su YT- a video riproducenti la sigla del cartone. Insieme a pesantissimi insulti rivolti all’interprete e alla stessa RTI.Nonostante l’invio di almeno tre diffide, FB ha mantenuto pubblica la pagina in questione per oltre due anni.Il Tribunale delle Imprese di Roma con decisione del 15.2.2019, accertando la responsabilità del social network Facebook per l’ntervenuta pubblicazione di contenuti audiovisivi di terzilink non autorizzati conducenti ad una piattaforma terza (YouTube), ha recepito integralmente il decisum delladella CGUE in tema di pubblicazione di opere di terzidinon autorizzato dal titolare dei diritti ...