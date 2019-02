Honda Brexit | confermata chiusura stabilimento in Gran Bretagna entro il 2021

meteoweb.eu

(Di martedì 19 febbraio 2019) La nota casa nipponica conferma i rumors:ilverrà chiuso loinglese di Swindon.Allineandosi al trend delle altre compagnie automobilistiche giapponesi, che valutano l’incertezzaun’incognita troppode e troppo rischiosa, la decisione di casaè quella di chiudere l’unico impianto produttivo che possiede in Europa lasciando a spasso più di 3500 operai.Il cambio di fronte dei produttori del Sol Levante, arriva in coincidenza della stipula del trattato (Epa) di libero scambio tra l’UE ed il Giappone che dal 2027, di fatto, abbatterà le tariffe del 10% sulle vetture nipponiche. Il presidente, Takahiro Hachigo, senza citare minimamente lo spettro dello spauracchio, in conferenza stampa ha dichiarato: “Nellodi Swindon è venuta a mancare la competitività della produzione di vetture elettriche malgrado la domanda sia in ...