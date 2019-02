Di chi è l' Associazione Rousseau?

Messina : il convegno dell'Associazione Italiana Celiachia su 'Protocollo di diagnosi e follow up' - 23 febbraio al Palcultura : ... Psichiatria; Reumatologia; Ginecologia e Ostetricia; Anatomia Patologica; Igiene, epidemiologia e sanita pubblica; Medicina generale medici di famiglia; Pediatria Pediatri di libera scelta; Scienza ...

Ciclismo - l’Associazione Ciclisti lancia una petizione : chiesta più sicurezza sulle strade e sanzioni severe : L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha lanciato la petizione “Siamo sulla stessa strada: rendiamola sicura” con lo scopo di tutelare coloro i quali utilizzano la bicicletta per spostamenti quotidiani o per attività sportiva. Nel ricordo di Michele Scarponi, la ACCPI ha deciso di fare sentire la propria voce dopo tanti appelli rimasti inascoltati e invita a firmare la petizione pubblicata su change.org. In Italia il ...

Migranti : Sea watch - Procura Catania apre inchiesta per associazione a delinquere : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Lo sbarco dei 47 Migranti dalla nave Sea watch finisce sul tavolo della Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, che ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti. La Procura ipotizza il reato di associazione a delinquere finalizzata all'ag

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Operazione 'Labirinto' su associazione mafiosa e traffico di droga : 22 persone chiedono l'abbreviato : Nel luglio scorso vennero sgominati due gruppi criminali associati al clan "Tornese" di Monteroni. Altri 12 dovranno comparire il 31 gennaio dinanzi al Gup.

Roma - rogo di Primavalle : no alla chiusura della sede dell'associazione fratelli Mattei : No allo sgombero, deciso dal Campidoglio, della sede dell'associazione intitolata ai fratelli Virgilio e Stefano Mattei , morti a 22 e 8 anni nel loro appartamento di Primavalle dato alle fiamme la ...

L'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) presenta il quarto censimento dei game developer italiani : AESVI, L'Associazione che rappresenta l'industria dei Videogiochi in Italia, ha presentato oggi a Roma, in occasione del games Industry Day, il quarto censimento dei game developer italiani. I risultati sono stati annunciati presso la Casa del Cinema durante un evento patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla presenza di istituzioni, operatori del settore e stampa. La rilevazione è stata commissionata a un gruppo di ...

Bolzano - il leghista Pancheri contro i gay : ‘Associazione dei finocchi’. Presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...

L'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) ha un nuovo presidente : Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia, è il nuovo presidente di AESVI, L'Associazione di categoria che rappresenta l'industria dei Videogiochi in Italia. Lo ha deciso oggi l'Assemblea dei Soci delL'Associazione nel corso della prima riunione dell'anno che si è tenuta a Milano, affidando al manager il compito di guidare l'organizzazione per il prossimo biennio fino alla fine del 2020. Marco Saletta succede a ...

Bpvi : Associazione risparmiatori - dichiarato stato insolvenza della banca : Vicenza, 10 gen. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il Tribunale di Vicenza ha accertato lo stato di insolvenza per la 'fu' banca Popolare di Vicenza. L'Associazione di risparmiatori più numerosa aveva dunque ragione quando contestava bilanci e piani industriali da libro dei sogni". Lo sottolinea, in un

Roma - Giuliano Castellino (Fn) rischia il processo per associazione a delinquere e truffa per caso buoni taroccati : rischia il processo, con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e truffa al sistema sanitario nazionale, Giuliano Castellino, il 41enne leader Romano di Forza Nuova, coinvolto in un’inchiesta relativa a “buoni” taroccati per acquistare cibo gluten-free. La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura delle indagini, atto che di norma precede la richiesta di rinvio a giudizio. Per questa vicenda ...

L’associazione dei presidi del Lazio ha ipotizzato che a Roma alcune scuole dovranno rimanere chiuse per i troppi rifiuti : Il Messaggero ha pubblicato alcuni stralci della lettera inviata dalla sezione Lazio dell’associazione nazionale presidi alla sindaca di Roma Virginia Raggi, in cui l’associazione ipotizza che l’eccessiva presenza di rifiuti per le strade di Roma «potrebbe comportare in alcuni casi

Napoli - cacciato di casa perché omosessuale : chiede aiuto ad un'associazione : Un episodio tanto grave quanto pericoloso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, riguardante il fenomeno, percepito molto spesso come problematico dai più, dell'omosessualità. Infatti, secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare il sito InterNapoli[.]it, Valentino, un giovane ragazzo di venticinque anni, è stato cacciato dalla propria casa proprio alla vigilia di Natale, in quanto secondo i suoi familiari ...

Scacchi sotto la Rocca - nasce l'associazione alla Casa culturale : Il gioco degli Scacchi è arte, scienza e sport, sia a livello didattico-educativo che ludico-sportivo, in grado si sviluppare pazienza, attenzione, riflessione, studio e capacità organizzativa, oltre ...