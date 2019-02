Andy Warhol | omosessuale | vergine e cattolico | ecco chi era

Arte - tutti a Monza per Andy Warhol : 3.200 visitatori in quindici giorni - novità sui biglietti : La grande attesa per Andy Warhol a Monza si è trasformata in 3.200 ingressi alla mostra allestita al Serrone della Villa reale nei primi quindici giorni di apertura. novità: ingresso ridotto per chi ...

'Mangia come Andy Warhol' : lo spot trent'anni dopo la morte dell'artista : A più di 30 anni dalla sua morte, Andy Warhol riappare in un uno spot commerciale in occasione del Super Bowl, la 53esima edizione della finale del campionato della National Football League. Non c'è ...

La straordinaria vita di Andy Warhol nel graphic novel di Typex : La vita e le avventure Andy Warhol, il padre della Pop Art, l'artista eclettico e visionario che ha preconizzato i "quindici minuti di celebrità" per tutti, sono protagoniste nel graphic novel dell'artista olandese Typex. La biografia definitiva racconta in dieci capitoli altrettanti periodi della vita del geniale artista.Continua a leggere