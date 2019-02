Vuelta ao Algarve 2019 | il percorso e le cinque tappe ai raggi X Due arrivi in salita e

oasport

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Si infiamma il calendario del ciclismo europeo: iniziano ad esserci gare in ogni dove. In settimana ci si sposta anche in Portogallo, per la 45ma edizione della Volta aoem Bicicleta: appuntamento dal 20 al 24 febbraio per una corsa che ha visto trionfare nella passata edizione il polacco Michal Kwiatkowski. Albo d’oro di tutto livello, nel quale figurano Alberto Contador e Geraint Thomas, entrambi vincitori del Tour de France.Queste lein programma:20/02 – Tappa 1: Portimão – Lagos, 199,1 km 21/02 – Tappa 2: Almodôvar – Fóia, 187,4 km 22/02 – Tappa 3: Lagoa – Lagoa, 20,3 km (crono) 23/02 – Tappa 4: Albufeira – Tavira, 198,3 km 24/02 – Tappa 5: Faro – Malhão, 173,5 kmvario in terra portoghese. Si comincia con una prima frazione che al 99% si deciderà in volata: la prima maglia di leader sarà sulle spalle di un velocista. Poi si inizia a ...