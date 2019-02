Vuelta Andalucia 2019 | il percorso e le cinque tappe ai raggi X Tante salite e una

oasport

: Buona partecipazione anche per la Vuelta a Andalucia #65RdS - paolocarpani : Buona partecipazione anche per la Vuelta a Andalucia #65RdS - SpazioCiclismo : Buona partecipazione anche per la Vuelta a Andalucia #65RdS -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La 65ma edizione dellapresenterà unimpegnativo coninsidiose, che potranno regalare finali spettacolari. La corsa spagnola anche quest’anno sarà un importest in vista dei primi grandi appuntamenti della stagione e al via troveremo Simon Yates, ultimo vincitore dellaa España, oltre a Tim Wellens, Ion Izagirre, Steven Kruijswijk e Dylan Teuns. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio ilcon l’analisi aiX delledellaPrima tappa: Sanlucar de Barrameda – Alcala de los Gazules 170 kmParte iniziale delsenza particolari difficoltà, poi attorno al km 60 iniziano una serie di saliscendi, in cui è presente il GPM di terza categoria dell’Alto de Prado del Rey (7,6 km al 3,6%). Il finale si preannuncia spettacolare, visto che il traguardo è posto al termine di un duro ...