Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 18-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DA PIÙ DI UN’ORA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA STA PENALIZZANDO IL Traffico DIRETTO LA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLA CASILINA. RIPERCUSSIONI SULL’AUTOSTRADA DALL’ALTEZZA DI TORRENOVA. POI I CURIOSI RALLENTANO IL ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. RIPERCUSSIONI PER IL Traffico CON INCOLONNAMENTI PER CIRCA 6 KM A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLA CASILINA. DISAGI INVECE PER Traffico NELL’ALTRA DIREZIONE. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È INTENSO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA. CI SONO CODE E RALLENTAMENTI; E OLTRE AL Traffico, C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA. AL LIDO DI OSTIA ABBIAMO ALTRI DISAGI. SI PROCEDE A RILENTO SUL LUNGOMARE TOSCANELLI COSÌ COME È RALLENTATO IL Traffico NELLE VIE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È INTENSO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA. CI SONO CODE E RALLENTAMENTI; E OLTRE AL Traffico, C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA. AL LIDO DI OSTIA ABBIAMO ALTRI DISAGI. SI PROCEDE A RILENTO SUL LUNGOMARE TOSCANELLI COSÌ COME È RALLENTATO IL Traffico NELLE VIE ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15:30 (Di lunedì 18 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 18 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VALLE AURELIA PER UN CANTIERE SULLA SALARIA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A FIDENE VERSO IL CENTRO CITTA’ STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA CI SONO CODE TRA GROTTAROSSA ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA TIBURTINA IL Traffico RALLENTA PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO ED IL RACCORDO VERSO TIVOLI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA BOLOGNETTA IN USCITA DA Roma. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELL’ESQUILINO . POSSIBILI DISAGI FINO ALLE ORE 18.00 TERMINERANNO OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE AI BINARI DEL TRAM IN VIALE TRASTEVERE TRA PIAZZA IPPOLITO ...
romadailynews
SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code fra Corso di Francia e Viale della Moschea > Salaria #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 18-02-2019 ore 15:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!