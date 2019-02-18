Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 18-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA TUSCOLANA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE CODE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DA PIÙ DI UN’ORA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA STA PENALIZZANDO IL Traffico DIRETTO LA PONTINA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLA CASILINA. RIPERCUSSIONI SULL’AUTOSTRADA DALL’ALTEZZA DI TORRENOVA. POI I CURIOSI RALLENTANO IL ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE DELLA PONTINA. RIPERCUSSIONI PER IL Traffico CON INCOLONNAMENTI PER CIRCA 6 KM A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLA CASILINA. DISAGI INVECE PER Traffico NELL’ALTRA DIREZIONE. A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È INTENSO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA. CI SONO CODE E RALLENTAMENTI; E OLTRE AL Traffico, C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA. AL LIDO DI OSTIA ABBIAMO ALTRI DISAGI. SI PROCEDE A RILENTO SUL LUNGOMARE TOSCANELLI COSÌ COME È RALLENTATO IL Traffico NELLE VIE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 Sic DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È INTENSO IL Traffico SULLA VIA DEL MARE TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA. CI SONO CODE E RALLENTAMENTI; E OLTRE AL Traffico, C’È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA. AL LIDO DI OSTIA ABBIAMO ALTRI DISAGI. SI PROCEDE A RILENTO SUL LUNGOMARE TOSCANELLI COSÌ COME È RALLENTATO IL Traffico NELLE VIE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. Traffico SCORREVOLE ANCHE IN CITTA’ NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI IN VIA PANISPERNA IL Traffico RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI VIA URBANA . STESSA SITUAZIONE NEL QUARTIERE TRIESTE ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TORNATO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOPO LE CODE CAUSATE DAGLI INCIDENTI IN CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. CODE PER Traffico INTENSO SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI ...
Traffico Roma del 17-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 M.R. BUONGIORNO E BUONA DOMENICA UN INCIDENTE IN VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA ERODE ATTICO PROVOCA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA ANCHE QUI PER INCIDENTE CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A CASTEL DI GUIDO VERSO LADISPOLI. DUE INCIDENTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA TRIONFALE E ZONA OTTAVIA E ALL’ALTEZZA DELLO ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12:30 (Di lunedì 18 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 A.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA SALARIA DOVE PER LAVORI SI STA IN CODA TRA RACCORDO ANULARE E INCROCIO CON VIA BOLOGNOLA E SULLA FLAMINIA NUOVA, DOVE A COMPLICARE LA SITUAZIONE TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO E PRESENTE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico E REGOLARE SUL TUTTO IL TRATTO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO CENTRO CITTA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA MONTI TIBURTINI E SALARIA DIREZIONE STADIO OLIMPICO E PER Traffico INTENSO TRA BATTERIA NOMENTANA E ALLACCIAMENTO A24 VERSO SAN GIOVANNI. CODA PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA TRA VIALE GIULIO AGRICOLA E VIALE TITO LABIENO VERSO RACCORDO ANULARE. SULLA PONTINA CODA PER INCIDENTE TRA ...
romadailynews
SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - ZonaRomaNord : ROMA: 10 GIORNI ALL'ANNO IN CODA NEL TRAFFICO #Roma Nel 2018 gli abitanti di Roma sono rimasti imbottigiliati nel… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 18-02-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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